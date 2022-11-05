Так, россиянка в традиционном стиле начала возмущаться, почему в чужой стране нет ее языка. Инцидент произошел в аэропорту. Весь скандал попал на видео, обнародованное в сети, передает 24 канал.

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Женщина оказалась нелегалкой

Жительницу Ижевска не пустили на рейс представители Министерства внутренних дел Таджикистана. Они подчеркнули, что россиянка находится в стране нелегально. Она не прошла регистрацию в течение 10 дней.

Та в ответ не придумала ничего лучше, чем проявить агрессию. Женщина додумалась придраться к языку в чужой стране. Собственно, это характерно для жителей государства-агрессора.

Как я могла стать на учет, если у вас здесь все на иностранном языке написано?!

– возмутилась женщина.

Разговор она вела на повышенных тонах, хотя стражи порядка спокойно объясняли, что нарушила россиянка.

Скандал с российской нелегалкой в Таджикистане: видео

Россиянка ударила девочку в самолете

Скандалы с жителями России за границей происходят довольно часто. К примеру, в сентябре в самолете Вена – Валенсия россиянка ударила девочку из Украины.

Женщине не понравилось то, что у ребенка была подушка с вышитым военным ВСУ и знаменитой фразой про "русский корабль". К счастью, ребенок не получил физический вред, но сильно испугался от неадекватного поведения.

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