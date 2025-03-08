Сначала СМИ не поняли символизма, но позже женщина сама отметила, что просила мясорубку. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

Смотрите также В России под Волгоградом сделали свалку из цинковых гробов и черных пакетов для "груза 200"

Мясорубка за мясорубку

В городе Полярные Зори Мурманской области представители правящей в России партии "Единая Россия" в рамках акции "Цветы мамм героев" поздравили маму "гуроя СВО" подарком – мясорубкой.

Российские СМИ иронии не оценили и подняли шум в соцсетях. Однако, одна из героинь, получившая такой подарок записала видеообращение, где подтвердила – за сына просила мясорубку. Она ей необходима в быту, за что она поблагодарила правящую партию.

Глава города отметил, что мясорубка не входила в стандартный набор подарков, но женщине не смогли отказать в ее просьбе.

Представители "Единой России" отметили, что поздравления пытаются исказить, и призвали не поддерживать "бесчеловечные и провокационные интерпретации".