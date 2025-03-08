Спочатку ЗМІ не зрозуміли символізму, але пізніше жінка сама зазначила, що просила м'ясрубку. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

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М'ясорубка за м'ясорубку

В місті Полярні Зорі Мурманської області представники правлячої у Росії партії "Єдина Росія" в межах акції "Квіти мамм героїв" привітали маму "гуроя СВО" подарунком – м'ясорубкою.

Російські ЗМІ іронії не оцінили і здійняли галас у соцмережах. Однак, одна з героїнь, що отримала такий подірунок записала відеозвернення, де підтвердила – за сина просила м'ясорубку. Вона їй необхідна у побуті, за що вона подякувала правлячій партії.

Глава міста зазначив, що м'ясорубка не входила до стандартного набору подарунків, але жінці не змогли відмовити у її проханні.

Представники "Єдиної Росії" наголосили, що вітання намагаються спотворити, і закликали не підтримувати "нелюдські та провокаційні інтерпретації".