24 канал познакомился с Вивьен Уокер во время Международного форума культурной дипломатии, который организовал Украинский Институт. Сейчас идет переосмысление публичной дипломатии в США, а также формируются украинские подходы по этим вопросам. Поэтому эта тема является крайне актуальной для американо-украинских отношений и мировой безопасности.

Кто такая Вивьен Уокер Исполнительный директор Консультативной комиссии по вопросам публичной дипломатии Госдепартамента США. Госпожа Уокер имеет длительный опыт работы в Госдепартаменте (26 лет), получила дипломатический ранг советника-посланника. Владеет французским, русским и хорватским языками.

Какова роль публичной и культурной дипломатии в американо-украинских отношениях?

Была эволюция публичной дипломатии правительства США в отношении Украины. Эпоха холодной войны – это время, когда усилия публичной дипломатии были сосредоточены на предоставлении информации в Украину через такие организации, как "Голос Америки" или радио "Свободная Европа".



Фото первых ведущих Украинской Службы Голоса Америки. 1949 год. / Фото Voice of America

Это также было предоставление печатной продукции и, насколько это возможно, посещение советской Украины. Но все было довольно ограничено.

Экс-руководитель Украинской Службы Голос Америки Адриян Кармазин о своей карьере:



С распадом Советского Союза в Соединенных Штатах возник огромный интерес, особенно поддержанный Конгрессом, ко всем странам бывшего Советского Союза, включая Украину, для поддержки перестройки там жизнедеятельной представительной демократии.

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Также для улучшения экономических, социальных возможностей граждан этих стран, которые совместно несли бремя советского наследия. И которые оказались после распада Советского Союза в отчаянной нужде восстановления критической инфраструктуры, а также создания возможностей для образования и обучения.



Советский генсек Михаил Горбачев и президент США Джордж Буш / Фото U.S. National Archives and Records Administration

В 1992 году Конгресс поддержал "Закон о поддержке свободы". И это дало миллиарды долларов на строительство всех этих вещей во всех этих странах. Украина, конечно, была очень важной частью этого процесса.

"Закон о поддержке свободы" предусматривал образование, обучение, направлял экспертов в Украину, дал возможность украинцам посетить США. Отчасти это было в форме культурной дипломатии.

Американский сенатор Джеймс Уильям Фулбрайт, чьей фамилией названа программа обменов / Фото Wikipedia

Это открывало Украину для развития в американской и мировой культуре. Это также шло в другом направлении – возможность для граждан США лучше понять, что такое Украина, особенно после распада Советского Союза.

В 2014–2015 годах из-за российской агрессии произошло некоторое изменение. После терактов 11 сентября публичная дипломатия Госдепартамента больше сосредотачивалась на противодействии мировому терроризму.

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События вокруг Украины перенаправили наше внимание на деятельность России в глобальном информационном пространстве для борьбы с их дезинформацией. Такое изменение произошло и из-за новых усилий в странах, пострадавших от российского влияния и агрессии в регионе Центральной Азии и на Кавказе.

О нарративах российской дезинформации:

Основной целью было помочь людям понять и распознать дезинформацию об угрозе, какой она есть. Противодействовать краткосрочным и долгосрочным инвестициям в дезинформацию, направленную на формирование внутренней устойчивости к дезинформации, поскольку она атакует внутренние уязвимые места.

Вивьен Уокер о будущем дипломатии:

К примеру: они едут в такую страну, как Грузия, и говорят, посмотрите на ваше руководство, как только вы вступите в ЕС и заставят вас адаптировать эти коррумпированные западные ценности, членство в ЕС будет означать, что вы откажетесь от своих традиций. Строительство устойчивости подготовило бы людей к переменам. И это то, что мы имеем сейчас.

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Хотя я думаю, что сейчас все меньше сосредотачиваются на тактических шагах. Потому что сейчас мы достаточно хорошо представляем, что это такое, как выглядит и кто за этим стоит. Для реагирования на эти вызовы необходимо перейти к созданию долгосрочной устойчивости.

Какова роль общественного мнения в культурной дипломатии в отношениях между Украиной и США?

Политика правительства США в отношении Украины не зависит от общественного мнения. Зато это связано со стратегическими интересами национальной безопасности и экономическими интересами США. Общественное мнение не влияет на украинскую политику США. Общественное мнение также не определяет инструменты продвижения своих интересов. Там, где общественное мнение важно, — это понимание аудитории.

Лекция Вивьен Уокер о бренде Украины в мире:



Скажем, существует конкретная политика. Какую аудиторию это может больше всего заинтересовать? Ладно, они на нашей стороне, возможно. Что думает аудитория по этому поводу? Так, им это не нравится. Почему им это не нравится? Им это не нравится, потому что X. Мы учитываем X в своих сообщениях.

Таким образом, общественное мнение может быть чрезвычайно влиятельным, поскольку оно дает понимание вашей аудитории, явственно раскрывает краткосрочные сообщения, ваши долгосрочные инвестиции в инфраструктуру и образование. То, что думает аудитория, что она воспринимает – очень важно для изменения восприятия и поведения, а также общественного мнения является очень критичным.

Бывали времена, когда вы не можете изменить свое общественное мнение, потому что существует фундаментальный разрыв ценностей. Это исключение из правила. В общем, большинство людей разделяют такие ценности и стремления. Понять, откуда люди произошли, что они показывают, как их конкретная политическая программа в конечном итоге принесет пользу как Соединенным Штатам, так и целевой аудитории, и является целью.

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Как правило, американцы слышали об Украине как о землях, входивших в состав России. Российская агрессия сделала Украину историей, известной во всем мире.

Это сделало Украину сильной в геостратегической конкуренции. Люди осознают Украину как жертву российской агрессии. Также им известна украинская история, Чернобыль, возможно, Голодомор, борщ.

Владимир Шейко, Ирина Боровец и Вивьен Уокер на Форуме культурной дипломатии / Фото Украинский Институт

В основном американское общественное мнение является благосклонным, потому что Россия ведет себя неадекватно по любым нормам – как международным, так и национальным. Это то, что может хорошо служить Украине, если это эффективно использовать в стратегиях разъяснения.

Что вы думаете об опыте работы Украинского Института?

Я впервые встретила господина Шейко 3 года назад, когда он начал возглавлять этот институт. Тогда Украинский Институт был только идеей. Это должно было стать новой платформой для культурной дипломатии Украины. Его планировали связать с инициативами публичной дипломатии МИД. У него была такая масштабная повестка дня, на нее возлагалось огромное количество ожиданий.

Панельная дискуссия на форуме культурной дипломатии:

Мое впечатление – чрезвычайно хорошо проработаны следующие вопросы. Что мы скажем об Украине? Кому мы должны это сказать? Что они думают? Как мы хотим, чтобы они думали?

У меня нет ничего кроме замечательных впечатлений, как Украинский Институт тщательно собрал портфолио, художественные, музыкальные и прочие инициативы, диалоги, дискуссии, которые были очень тщательно построены и собраны вместе – что стало решающим фактором общественного мнения и иностранных представлений об Украине. В конце концов, это репутация страны и связь с международной безопасностью.

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Если люди понимают страну, если они с симпатией относятся к ней, то другая страна, скорее всего, решит поддержать инициативы в Украине.

В конце концов, обретение не только общественного доверия, но и симпатии общественности, дает возможность правительству США быть инициативным в отношении Украины, потому что население поддерживает его.