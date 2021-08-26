Участие в международных организациях

Полноценная внешняя политика государства невозможна без участия в международных организациях. Это площадки, где решаются ключевые вопросы мировой политики – от климата до гуманитарной помощи.

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После Второй мировой войны главной мировой платформой стала Организация Объединенных Наций. Среди соучредителей этой организации была и советская Украина. Поэтому необходимо помнить, что дипломатическая служба уже независимой Украины с начала 1990-х создавалась людьми, которые сформировали профессионально именно в советский период.

Выход Украины на международную арену 30 лет назад сопровождался существенными вызовами для нового государства. Об Украине почти никто ничего не знал в мире, но ведущие державы беспокоил один очень важный факт – на ее территории находилось ядерное оружие. И ради вхождения в мировую политику не на скамье запасных Киеву надо было от него отказаться.

Первым главой Министерства иностранных дел Украины был Анатолий Зленко – человек, который сделал дипломатическую карьеру еще в советское время.

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А при новых условиях Зленко создал институт фактически с нуля, хоть и с незначительными кадрами, которые были во времена УССР. Именно благодаря ему произошло довольно быстрое признание Украины в мире, а сама страна присоединилась к деятельности Международного валютного фонда в 1992 году.

Министр иностранных дел Украины Анатолий Зленко и заместитель госсекретаря США Пол Вулфовиц. 2001 год / Фото Министерства обороны США

При президентстве Леонида Кучмы (1994 – 2005) внешняя политика Украины характеризовалась многовекторностью. Последняя проявлялась через баланусирование между интересами Запада и России.

Иными словами, отсутствовала какая-то единая стратегическая цель, хотя за это время Украина стала членом Совета Европы, подписала Большой договор с Россией, начала сотрудничество с НАТО. Последнее случилось в 1997-м, когда была подписана Хартия расширенного партнерства Украина-НАТО. Тогда же начала свою деятельность комиссия Украина-НАТО.

Будапештский меморандум

Именно при Кучме был подписан документ, который удостоверял вступление Украины в соглашение о нераспространении ядерного оружия. Взамен на это страны ядерного клуба (Великобритания, США, Российская Федерация) обещали уважение государственного суверенитета и территориальной целостности Украины. Москва этого не сдержала и пошла войной на Украину в 2014.

Президент Украины Леонид Кучма и генсек НАТО Хавьер Солана на саммите Альянса в Мадриде. 1997 год / Фото NATO

Самым главным достижением украинской дипломатии времен раннего Кучмы можно считать вступление Украины в Совет Европы. Тогда в ноябре 1995 года на официальную церемонию прибыл премьер-министр Евгений Марчук и министр иностранных дел Геннадий Удовенко.

Евгений Марчук, Геннадий Удовенко и генсек Совета Европы Данель Таршис / Фото газеты День

Геннадий Удовенко был автором формулы трех "П": профессионализм, патриотизм, порядочность и был одной из самых выдающихся фигур украинской дипломатии. Именно благодаря ему Украина стала активным участником институтов под эгидой ООН, в частности ЮНЕСКО.

Генсек ООН Кофи Аннан и министр иностранных дел Украины Геннадий Удовенко. 1997 год / Фото – Facebook Дипломатическая академия Украины при МИД

Документальный фильм о Геннадии Удовенко и украинской дипломатии:

После Оранжевой революции 2004 года при президентстве Виктора Ющенко (2005-2010) было сделано много для более глубокой интеграции Украины в мировую систему координат. Особенно стоит упомянуть о вступлении нашего государства во Всемирную торговую организацию в 2008 году.

Виктор Ющенко подписывает соглашение о вступлении Украины в ВТО / Фото World Trade Organisation

Иностранные гости

Достаточно важную роль в признании Украины в мире имели и остаются пока официальные визиты первых лиц иностранных государств в Киев. Отметим, что за 30 лет Украину посетил один действующий премьер-министр Великобритании – им был консерватор Джон Мейджор (1990 – 1997). Он в апреле 1996 года пробовал огурцы на Бессарабском рынке в центре Киева.

Премьер-министр Великобритании Джон Мейджор в Киеве. 1996 год / Фото Укринформ

Два американских президента тоже имели возможность за время пребывания у власти посетить Украину. Речь идет о демократе Билле Клинтоне (1993-2001) и республиканце Джордже Буше-младшем (2001 – 2009). Хотя в Киеве были и Джордж Буш-старший накануне украинской независимости и на пенсии, а Барак Обама был в Донецке еще будучи сенатором в 2005 году.

Президент США Билл Клинтон выступает вблизи Михаловского Златоверхого собора в Киеве. 5 июня 2000 года / Фото Marta Zielyk Ukrainian Weekly

В июне 2002 года состоялся первый официальный визит генсека ООН в Киев – тогда это был Кофи Аннан. Он выступил в Верховной Раде Украины и поблагодарил Украину за активное участие в работе комиссии по правам человека и в Совете по экономическим и социальным вопросам.

Преемник Аннана кореец Пан Ги Мун совершил официальный визит в Киев в апреле 2011 года. Третьим генсеком ООН, который посетил нашу страну, стал нынешний глава международной институции Антониу Гутерреш. Произошло это уже в 2017 году.

Видео встречи премьер-министра Владимира Гройсмана и Антониу Гутерреша:

Миротворческая деятельность

За прошедшие 30 лет Украина сделала значительный вклад в поддержание мира и безопасности в мире через участие в миротворческих операциях.

В 1990-х годах украинские миротворцы были среди тех, кто помешал эскалации конфликта в Боснии и Герцеговине. Тогда сербы устроили геноцид боснийских мусульман, а украинцы спасли тысячи жизней.

Украинцы так же были миротворцами в операциях НАТО в Ираке (2003-2011) и Афганистане (2001-2021). В Афганистане с 2015 года 21 военнослужащий Вооруженных Сил Украины входил в тренировочно-совещательную миссию НАТО «Решительная поддержка». В июне украинские военные вернулись домой.

Сейчас украинский миротворческий контингент находится в основном в Африке, в частности в Демократической Республике Конго.

Участие Украины в миротворческих операциях по состоянию на июль 2021 года / инфографика армия

Европейская интеграция

Ключевым, если не сказать определяющим направлением была европейская и евроатлантическая интеграция Украины. Именно этот внешнеполитический вектор формулировал внешнюю политику Украины все это время.

Отказ украинского президента Виктора Януковича (2010 – 2014), который ориентировался на интеграцию с Россией, подписать соглашение об ассоциации с Евросоюзом на саммите Восточного партнерства в Вильнюсе в ноябре 2013 года вызвал протесты, которые впоследствии переросли в Революцию Достоинства.

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Зима 2013 – 2014 годов кардинальным образом изменила Украину – расстрел Небесной Сотни и бегство Януковича в Ростов стали катализатором формирования новой украинской нации. Правда, это стало лишь началом испытаний, так как Москва длительное время планировала спецоперацию по агрессии против Украины, которая началась в 2014 с захвата Крыма.

В конце концов в 2014 году новое руководство Украины во главе с президентом Петром Порошенко (2014-2019) и премьер-министром Арсением Яценюком (2014-2016) подписало соглашение об ассоциации с Европейским Союзом.

Это событие можно сравнить разве что с получением в июне 2017 года безвизового режима с ЕС, благодаря которому стало легче путешествовать по Европе.

Детали:

По состоянию на апрель 2021 года по данным Государственной миграционной службы, Украина имела безвиз с 136 странами мира. А украинский паспорт тогда был на 35 позиции в мире. Что интересно, новые страны, которые открываются для украинцев – это регион Латинской Америки и Карибского бассейна.

А в июне этого года наконец Совет Евросоюза утвердил подписание Украиной Соглашения об общем авиационном пространстве с ЕС. Это решение включило наше государство в европейскую инфраструктуру и удешевило билеты на авиаперелеты.

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Противодействие российской агрессии

После аннексии Крыма и развязывания вооруженной агрессии на Востоке уже 8 год наше государство находится в состоянии войны с Россией. В этих сложнейших условиях Украине удалось получить поддержку международного сообщества в вопросе противодействия российской военной, политической и информационной экспансии.

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Поэтому сейчас к главному достижению можно отнести санкции против России от Большой семерки, США и ЕС за нарушение международного права. Санкционный режим важен в качестве единого фронта против агрессора.

Аналогичные вещи касаются и финансовой и военной помощи стран НАТО Украине. Наибольшую поддержку нам оказывают США (2,6 миллиарда долларов) и Великобритания (2,2 миллиона фунтов). Это не считая поддержки инструкторами и заходом военных кораблей НАТО в Черное море.

Общим результатом международного дипломатического давления на Россию из-за оккупации Крыма стало проведение учредительного саммита Крымской платформы 23 августа 2021 года. Это новый координационный орган для привлечения внимания мирового сообщества к проблеме аннексированного Кремлем Крымского полуострова.

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Новая публичная дипломатия

Публичная дипломатия является одним из направлений внешней политики государства для создания благоприятного образа государства за рубежом. Эта цель достигается через неправительственные организации и особенно благодаря популяризации языка и культуры в мировом масштабе.

В украинском случае точкой отсчета собственной публичной дипломатии можно считать решение декабря 2015 года о создании отдельного управления (ныне департамент) при Министерстве иностранных дел.

Правда, куда более публичной является работа Украинского института, который возник в июне 2017-го под эгидой МИД. Именно это учреждение сейчас активно работает над формированием позитивного образа Украины в мире.

Исполняющая обязанности генерального директора Украинского института Татьяна Филевская в комментарии 24 каналу поделилась впечатлениями о работе института за прошедшие несколько лет.

Татьяна Филевская / Фото УНИАН

Задачи, которые стоят перед Украинским Институтом, являются сложными и разнообразными – отстаивать культурный и информационный суверенитет Украины в мире, укреплять понимание и доверие к нашему государству. За эти три года Институт реализовал почти 200 проектов в 28 странах. Во времена гибридных войн репутация, узнаваемость страны становится залогом ее безопасности,

– отметила Филевская.

Среди важных проектов Филевская отметила первый англоязычный онлайн-курс об Украине при поддержке Украинского научно-исследовательского института в Гарварде, запуск первого сайта-визитки Украины и информационные кампании "Изоляция Must Speak", "Крым. 5 утра " в рамках Крымской платформы.

Восстановление институциональной памяти

Наконец, необходимо помнить, что современная украинская внешняя политика достигает истоками времен Украинской революции 1917-1921 годов. Именно тогда возрожденная на обломках империй украинская государственность сумела сформировать дипломатическую службу и представительства по всему миру.

И для понимания связей поколений Научное общество по истории дипломатии и международных отношений во главе с историком Ириной Матяш возвращает имена дипломатов Украинской Народной Республики. Более того, существует отдельный проект о женских именах украинской дипломатии.

Несмотря на сложности, Украина возвращает себе достойное место на карте мира. И эти 30 лет украинской внешней политики показали, что только совместными усилиями мы можем построить сильное государство, которое будут уважать в мире.