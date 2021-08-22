Понять современную Украину немного с другой стороны возможно из-за впечатления иностранцев, которые уже некоторое время живут здесь. Причины пребывания в Украине могут быть разными: учеба, работа или семейные дела.

Эмоции Как украинцы праздновали первый День Независимости

Сейчас идет процесс переосмысления как иностранцами, так и украинцами какой сейчас существует образ нашего государства в мире. И во многом его формируют зарубежные гости. Поэтому мы решили спросить у иностранцев об их впечатлениях от Украины и украинцев в разрезе 30-летия восстановления нашей независимости.

В чем нашел шарм американец



Брайан Меффорд / Фото Wooden Horse Strategies

Американец Брайан Меффорд, который является управляющим директором Wooden Horse Strategies и старшим научным сотрудником Атлантического Совета был иностранным советником Виктора Ющенко. Из-за этого его 22-летний опыт сотрудничества с Украиной является ценным для понимания политического восприятия нашего государства в мире, и в первую очередь в США.

Украина важна своим многообразием. И это придает ей определенный шарм. За эти 20 лет страна существенным образом изменилась, и в первую очередь менталитет – люди стали оптимистичными и более прозападными,

– считает Меффорд.

Большинство иностранцев, и Брайан, в том числе, отмечают заметный прогресс в овладении как государственным языком в Украине, так и английским.

Относительно 30-й годовщины Независимости Украины Брайан Меффорд сказал следующее.

30 лет – это достаточно важный маркер развития украинского независимого государства. Никто 20 лет назад не мог предсказать, что Россия аннексирует Крым и начнет войну на Донбассе. Украина сейчас становится частью Европы,

– считает он.

Научный взгляд из Китая

Цай Яо после завершения магистратуры в Китае решил учиться на магистратуре в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко. Он изучает международные отношения и интересуется регионом Восточной Европы. Цай Яо здесь проживает уже более 5 лет – за этот период даже успел жениться на китаянке.



Мое понимание Украины началось с книг и научных статей. Когда я впервые читал об истории Киевской Руси, то меня это заинтересовало, хоть и там были необычные имена,

– рассказал он.

Недавно Цай Яо получил водительские удостоверения в Украине и убедился в хорошем сервисе украинских государственных институтов по сравнению с другими постсоветскими странами.

Изменения в социальных государственных услугах – это то, что люди могут сразу обнаружить и извлечь пользу. По моему мнению, эти изменения очень значимы. Я, как иностранец, лично увидел такие изменения в Украине, и мне это приятно,

– поделился герой.

Китайская и украинская история для него схожи в отражении атак иностранных агрессоров. Так было в Китае на протяжении XIX – середины XX века. И это мы видим сейчас в Украине, когда Москва развязала войну против Украины.

Вот что пожелал китайский друг Украины в честь ее 30-летия.

Тридцать лет назад украинский народ избрал национальную независимость. Теперь Украина столкнулась с долгосрочными угрозами своей безопасности. Верю, что героический украинский народ сможет защитить свою землю, сохранить свои культурные традиции и создать лучшее будущее!

– пожелал он.

Вторая Родина



Хароуна Зонго / Фото Facebook Haroune Alinovich Zongo

Выходец из Буркина – Фасо Хароуна Зонго уже 11 лет живет в Украине и сейчас является аспирантом Львовского национального университета имени Ивана Франко. За это время он довольно быстро овладел украинским языком.

Украину я считаю своей второй Родиной после Буркина-Фасо. Что касается еды, то мне очень нравятся вареники со сметаной. Я очень люблю это блюдо и даже научился его готовить,

– признается он.

Хароуна отметил важность принятия Закона о языке 2019 года. Впрочем, по его мнению, весомым недостатком является отсутствие закона об интеграции иностранцев в Украине и недейственность наказаний за проявление расизма.

Для Хароуна достаточно важно, чтобы усилилось международное сотрудничество Украины со странами Африки. Правда, 2021-й министерство иностранных дел Украины определило как год Азии. И сейчас наша стратегическая цель это европейская и евроатлантическая интеграция. Впрочем, надеемся, что параллельно будет развиваться и африканское направление украинской внешней политики.

Поздравляю с Днем Рождения мою прекрасную страну Украину, желаю ей мира, процветания и влияния на международном уровне. Также хотелось бы, чтобы действующий президент страны таки совершил путешествие на Африканский континент и наладил сотрудничество со странами Африки,

– пожелал он.

Взгляд из Шотландии

Шотландец Кен Стюарт живет в Украине с 2007 года. Он работает преподавателем английского языка для бизнес-компаний. Когда Кен только прибыл в Киев, то довольно мало людей знали английский. Теперь, по его мнению, ситуация значительно улучшилась.

Также первым впечатлением для шотландца был мусор, который он постоянно видел на киевских улицах. По его мнению, сейчас люди больше следят за своими домами.

Люди стали более социально ответственными. Все меньше людей перебегает улицу на красный свет, и поэтому они больше беспокоятся о собственной безопасности. Заметил положительные изменения на определенных уровнях, но не везде,

– признается он.



Кен Стюарт / Фото Facebook Ken Stewart

По мнению Кена, Киев начал все больше работать над собственным имиджем. К тому же существует немало общего между Украиной и Шотландией.

У украинцев и шотландцев довольно распространенным является черный юмор. Причина этому – сложная история, когда сосед стремился присвоить историю,

– размышляет он.

Ожидание и реальность

Латвиец Алвис Лукша, который сейчас изучает безопасные студии в Лейденском университете женат на украинке и уже год как живет в Украине. По мнению Алвиса, из-за российской пропаганды,

Прежние представления об Украине у иностранцев могут быть крайне негативными. Однако когда ты начинаешь жить здесь, то все становится более привычным, чем ожидалось,

– говорит он.



Алвис Лукша / Фото Facebook Alvis Lukša

Главное отличие Украины от остальных стран это образованные люди и красивая природа. У вас есть все вместе в одной стране – горы, моря, леса,

– считает он. Свои впечатления об Украине Алвис составил, еще когда находился почти 4 года в Канаде, где существует многочисленная украинская диаспора. Поэтому сейчас он в Украине чувствует себя безопаснее, чем где-либо еще. Блиц от иностранцев-волонтеров Натали Абдалла из Ливана уважает Украину за революцию. "Украина для меня – история об устойчивости и вдохновении. Когда в моей стране произошла вспышка протестов против коррупционной власти, мы, ливанцы, мотивировались именно украинским документальным фильмом о Революции Достоинства 2014 года. Поэтому Украина – определенная сила, которая стимулирует на восстание с несправедливостью!" – считает она.



Иностранцы поражены Украиной / Фото из личного архива героев

"Я выучил и декламирую стихи на украинском. Не имея украинских корней, переехал в Украину. Прежде чем я начал волонтерить в языковом лагере GoCamp, я думал, что эта страна с неразвитой инфраструктурой, однако этот стереотип был разрушен. Мне нравится украинская национальная одежда – вышиванка. Она выглядит стильно", – говорит Алексис Одонне из Франции.

Когда я слышу что-то об Украине, я начинаю думать о домашнем уюте,

– признается американец Джейк Эшельман.

"Я фотографирую, поэтому первое, на чем я акцентирую свое внимание - моменты, из которых, собственно, и рождаются фотоснимки. Наши с женой друзья, которые принадлежат к украинской диаспоре США, много рассказывали о своей родной земле. Но убедиться в том, что эта страна уникальна, я смог лишь тогда, когда увидел все собственными глазами. Я – американец, но у меня получилось построить теплые отношения с принимающей семьей и со всеми жителями украинского села во время волонтерства. Я даже научился готовить голубцы", – вспоминает он.

После путешествия я осознал, что эти люди повлияли на мое мировоззрение. Украинцы – творческие и изобретательные. Они должны ценить свой дом и сохранять человеческие отношения, которые сами строят, – говорит Джейк.

Другой американец, Терри Карри, рассказал, что обожает Азовское море и Бердянск, а еще в восторге от Буковины и Одессы. "Я волонтерил на линии соприкосновения, жил в украинской семье из Донецка и обучал там детей английскому языку. Украина со мной произошла еще до российско-украинской войны, поэтому я видел ее разной. Я буду на Майдане Независимости 24 августа вместе со всеми украинцами, потому что очень хочу стать частью вашего праздника", – мечтает он.