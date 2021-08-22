Зрозуміти сучасну Україну трохи з іншого боку можливо через враження іноземців, які вже певний час мешкають тут. Причини перебування в Україні можуть бути різними: навчання, робота чи родинні справи.

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Наразі триває процес переосмислення як іноземцями, так і українцями який нині існує образ нашої держави у світі. І багато в чому його формують закордонні гості. Тому ми вирішили запитати в іноземців про їхні враження від України та українців в розрізі 30-річчя відновлення нашої незалежності.

В чому знайшов шарм американець

Брайан Меффорд / Фото Wooden Horse Strategies

Американець Брайан Меффорд, який є керуючим директором Wooden Horse Strategies та старшим науковим співробітником Атлантичної Ради був іноземним радником Віктора Ющенка. Через це його 22-річний досвід співпраці з Україною є цінним для розуміння політичного сприйняття нашої держави в світі, і в першу чергу в США.

Україна важлива своєю багатоманітністю. І це придає їй певного шарму. За ці 20 років країна істотним чином змінилася, і в першу чергу менталітет – люди стали оптимістичними та більше прозахідними,

– вважає Меффорд.

Більшість іноземців, і Брайан в тому числі відзначають помітний прогрес в опануванні як державної мови в Україні, так і англійської.

Відносно 30-ї річниці незалежності України Брайан Меффорд сказав наступне.

30 років – це досить важливий маркер розвитку української незалежної держави. Ніхто 20 років тому не міг передбачити, що Росія анексує Крим та розпочне війну на Донбасі. Україна нині стає частиною Європи,

– вважає він.

Науковий погляд з Китаю

Цай Яо після завершення магістратури в Китаї вирішив навчатися на аспірантурі в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка. Він вивчає міжнародні відносини та цікавиться регіоном Східної Європи. Цай Яо тут проживає вже понад 5 років – за цей період навіть встиг одружитися з китаянкою.



Моє розуміння України почалося з книг та наукових статей. Коли я вперше читав про історію Київської Русі, то мене це зацікавило, хоч і там були незвичні імена,

– розповів він.

Нещодавно Цай Яо отримав водійські посвідчення в Україні та пересвідчився в гарному сервісі українських державних інституцій в порівнянні з іншими пострадянськими країнами.

Зміни в соціальних державних послугах – це те, що люди можуть відразу виявити і отримувати користь. На мою думку, ці зміни дуже значущі. Я, як іноземець, особисто побачив такі зміни в Україні, і мені це приємно,

– поділився герой.

Китайська та українська історія для нього схожі в відбитті атак іноземних агресорів. Так було в Китаї впродовж XIX – середини XX століття. І це ми бачимо нині в Україні, коли Москва розв'язала війну проти України.

Ось що побажав китайський друг України в честь її 30-річчя.

Тридцять років тому український народ обрав національну незалежність. Тепер Україна зіткнулася з довгостроковими загрозами своїй безпеці. Вірю, що героїчний український народ зможе захистити свою землю, зберегти свої культурні традиції та створити краще майбутнє!

– побажав він.

Друга Батьківщина

Хароуна Зонго / Фото Facebook Haroune Alinovich Zongo

Виходець з Буркіна-Фасо Хароуна Зонго вже 11 років мешкає в Україні та нині є аспірантом Львівського національного університету імені Івана Франка. За цей час він досить швидко опанував українську мову.

Україну я вважаю своєю другою Батьківщиною після Буркіна-Фасо. Щодо їжі, то мені дуже подобаються вареники зі сметаною. Я дуже люблю цю страву та навіть навчився її готувати,

– зізнається він.

Хароуна відзначив важливість прийняття Закону про мову 2019 року. Втім, на його думку, вагомим недоліком є відсутність закону про інтеграцію іноземців в Україні та недієвість покарань за прояви расизму.

Для Хароуна досить важливо, щоб посилилося міжнародне співробітництво України з країнами Африки. Щоправда, 2021-й міністерство закордонних справ України визначило як рік Азії. І наразі наша стратегічна мета це європейська та євроатлантична інтеграція. Втім, сподіваємось, що паралельно розвиватиметься й африканський напрям української зовнішньої політики.

Вітаю з Днем Народження мою прекрасну країну Україну, бажаю їй миру, процвітання та впливу на міжнародному рівні. Також хотілося б, щоб чинний президент країни таки здійснив подорож на Африканський континент та налагодив співпрацю з країнами Африки,

– побажав він.

Погляд з Шотландії

Шотландець Кен Стюарт мешкає в Україні з 2007 року. Він працює викладачем англійської мови для бізнес-компаній. Коли Кен тільки прибув до Києва, то досить мало людей знали англійську. Тепер, на його думку, ситуація значно покращилася.

Також першим враженням для шотландця було сміття, яке він постійно бачив на київських вулицях. На його думку, зараз люди більше слідкують за своїми будинками.

Люди стали більш соціально відповідальними. Все менше людей перебігає вулицю на червоне світло, і тому вони більше турбуються про власну безпеку. Помітив позитивні зміни на певних рівнях, але не всюди,

– зізнається він.

Кен Стюарт / Фото Facebook Ken Stewart

На думку Кена, Київ почав все більше працювати над власним іміджем. До того ж існує чимало спільного між Україною та Шотландією.

В українців та шотландців досить поширеним є чорний гумор. Причина цьому – складна історія, коли сусід прагнув привласнити історію,

– роздумує він.

Очікування та реальність

Латвієць Алвіс Лукша, який нині вивчає безпекові студії в Лейденському університеті одружений на українці та вже рік як мешкає в Україні. На думку Алвіса, через російську пропаганду,

Попередні уявлення про Україну в іноземців можуть бути вкрай негативними. Проте коли ти починаєш жити тут, то все стає більш звичним, ніж очікувалося,

– каже він.

Алвіс Лукша / Фото Facebook Alvis Lukša

Головна відмінність України від решти країн це освічені люди та гарна природа. Ви маєте все разом в одній країні – гори, моря, ліси,

– вважає він.

Свої враження про Україну Алвіс склав, ще коли перебував майже 4 роки в Канаді, де існує чисельна українська діаспора. Тому нині він в Україні почуває себе безпечніше, ніж деінде.

Бліц від іноземців-волонтерів

Наталі Абдалла з Лівану поважає Україну за революцію. "Україна для мене – історія про стійкість та натхнення. Коли в моїй країні відбувся спалах протестів проти корупційної влади, ми, ліванці, мотивувалися саме українським документальним фільмом про Революцію Гідності 2014 року. Тож Україна – певна сила, яка стимулює на повстання з несправедливістю!" – вважає вона.

Іноземці вражені Україною / Фото з особистого архіву героїв

"Я вивчив і декламую вірші українською. Не маючи українського коріння, переїхав в Україну. Перш ніж я почав волонтерити у мовному таборі GoCamp, я думав, що ця країна з нерозвиненою інфраструктурою, проте цей стереотип було зруйновано. Мені подобається український національний одяг – вишиванка. Вона виглядає стильно", – каже Алексіс Одонне з Франції.

Коли я чую щось про Україну, я починаю думати про домашній затишок,

– зізнається американець Джейк Ешельман.

"Я фотографую, тож перше, на чому я акцентую свою увагу - моменти, з яких, власне, і народжуються фотознімки. Наші з дружиною друзі, які належать до української діаспори США, багато розповідали про свою рідну землю. Але переконатися у тому, що ця країна унікальна, я зміг лише тоді, коли побачив все на власні очі. Я - американець, але в мене вийшло побудувати теплі відносини з приймаючою родиною і з усіма жителями українського села під час волонтерства. Я навіть навчився готувати голубці", – згадує він.

Після подорожі я усвідомив, що ці люди вплинули на мій світогляд. Українці – творчі і винахідливі. Вони мають цінувати свій дім і зберігати людські стосунки, які власноруч будують, – каже Джейк.

Інший американець, Террі Каррі, розповів, що обожнює Азовське море і Бердянськ, а ще у захваті від Буковини та Одеси. "Я волонтерив на лінії зіткнення, жив в українській сім’ї з Донецька і навчав там дітей англійській мові. Україна зі мною сталася ще до російсько-української війни, тож я бачив її різною. Я буду на Майдані Незалежності 24 серпня разом з усіма українцями, бо дуже хочу стати частиною вашого свята", – мріє він.