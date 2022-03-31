В ходе разговора военный рассказал о своем опыте войны против российской армии, а также отметил, что сейчас среди украинцев и иностранцев встречается все больше желающих присоединиться к Интернациональному спецподразделению. В то же время легион не может принять всех.

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Интернациональный легион – это, прежде всего – профессионализм

Сейчас приоритетная задача интернационального легиона – отобрать профессионалов, которые знают, что такое специальное назначение и смогут дотянуться до уровня сформированной армии.

Желающих вступить в Легион очень много. Это около 20 – 30 тысяч которые находятся на границе между Польшей и Украиной. Мы не можем всех взять,

– рассказал "Adviser".

Люди, вступающие в легион, приехали не ради денег. Их главная мотивация – поддержание мира и демократии во всем мире.

У меня есть люди из разных стран мира, они действительно профессионалы,

– сказал командир.

Смотрите интервью командира интернационального легиона

Об ослабленной армии России

Командир считает, что у России нет шанса против наших военных. По его наблюдениям, у нас воюют мужчины, средний возраст которых 30 лет, с их стороны на фронте – 50-килограммовые дети, которые не знают, как обращаться с оружием.

Российская армия для нас как сладкая булочка. Для армии, которая воюет 9 лет... С достойным противником я столкнулся лишь в Ирпене,

– отметил "Adviser".

О низкой квалификации российских войск свидетельствуют и их потери. По состоянию на 31 марта, ВСУ уничтожили еще 17 500 российских наемников.

Важно – потери врага по состоянию на утро 31 марта