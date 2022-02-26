Об этом на брифинге 26 февраля заявил советник руководителя Офиса Президента Украины Михаил Подоляк, сообщает 24 канал.

Обратите внимание Россия несет большие потери: уже 3 500 погибших, 200 бойцов – в плену

На протяжении всей ночи во многих городах Украины работают сигналы противовоздушной тревоги. Российская армия использует артиллерию, в том числе и реактивную, и авиацию для нанесения прямых ударов по городам Украины,

– сообщил Подоляк.

Также советник ОП добавил, что у российской армии нет никаких тактических преимуществ над ВСУ. "Это говорит о том, что Украина не просто выстояла, Украина – побеждает."

Брифинг советника ОП: смотрите видео