Про це під час брифінгу 26 лютого заявив радник керівника Офісу Президента України Михайло Подоляк, повідомляє 24 канал.

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Протягом всієї ночі у багатьох містах України працюють сигнали протиповітряної тривоги. Російська армія використовує артилерію, в тому числі й реактивну, і авіацію для нанесення прямих ударів по містах України,

– повідомив Подоляк.

Також радник ОП додав, що російська армія жодних тактичних переваг над ЗСУ немає. "Це говорить про те, що Україна не просто вистояла, Україна – перемагає."

Брифінг радника ОП: дивіться відео