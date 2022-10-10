Около часа ночи 10 октября российские захватчики ударили по центру Славянска. В результате обстрела разрушены минимум 6 домов. К сожалению, не обошлось без жертв.

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Захватчики ударили ракетами из комплекса С-300. В результате обстрела погибли четыре человека. В частности, под завалами одного из домов спасатели обнаружили три тела. Еще одна женщина погибла по соседству.



Последствия обстрела Славянска 10 октября / Фото Донецкой ОВА

Двоих пострадавших госпитализировали. Среди них и двенадцатилетний мальчик. Спасатели завершили разбор завалов. На месте работает следственно-оперативная группа.

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Ночью 10 октября россияне оккупанты обстреливали участки фронта от Курахово до Лимана. Захватчики стреляли по городам "в относительном тылу", отметил глава ОВА Павел Кириленко.

В Константиновке один человек получил ранения. Также были прилеты в Марьинке, Красногоровке, Новомихайловке, Орловке и Авдеевке.

В Бахмуте российская армия повредила 4 частных дома, многоэтажку, админздание и зернохранилище. Еще 30 "прилетов" зафиксировали в Торском, 6 – в Заречном. К счастью, без жертв.

Впрочем, по данным Донецкой ОВА, с начала полномасштабного вторжения в области путинские бойцы уже убили минимум 967 человек. 2368 человек получили ранения. Однако это без учета жертв в Мариуполе и Волновахе.

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