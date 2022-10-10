Близько першої ночі 10 жовтня російські загарбники вдарили по центру Слов'янська. Внаслідок обстрілу зруйновано щонайменше 6 будинків. На жаль, не обійшлося без жертв.

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Загарбники вдарили ракетами з комплексу С-300. У результаті обстрілу загинуло четверо людей. Зокрема, під завалами одного з будинків рятувальники знайшли три тіла. Ще одна жінка загинула по сусідству.



Наслідки обстрілу Слов'янська 10 жовтня / Фото Донецької ОВА

Двох постраждалих ушпиталили. Серед них і дванадцятирічний хлопчик. Рятувальники завершили розбирати завали. На місці працює слідчо-оперативна група.

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Вночі 10 жовтня росіяни окупанти обстрілювали ділянки фронту від Курахового до Лимана. Загарбники били по містах "у відносному тилу", зазначив очільник ОВА Павло Кириленко.

У Костянтинівці одна людина отримала поранення. Також були прильоти у Мар'їнці, Красногорівці, Новомихайлівці, Орлівці та Авдіївці.

У Бахмуті російська армія пошкодила 4 приватні будинки, багатоповерхівку, адмінбудівлю та зерносховище. Ще 30 "прильотів" зафіксували у Торському, 6 – у Зарічному. На щастя, без жертв.

Втім, за даними Донецької ОВА, від початку повномасштабного вторгнення в області путінські бійці вже вбили щонайменше 967 людей. 2368 людей отримали поранення. Однак, це без врахування жертв у Маріуполі та Волновасі.

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