Подготовка одного бойца спецотряда стоит 1–2 миллиона долларов и длится несколько лет. Об этом в эксклюзивном комментарии 24 каналу заявил советник главы Офиса Президента Алексей Арестович.

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По его словам, после войны в Украине армия страны-агрессора останется небоеспособной на 10–15 лет.

Российская армия закончится по результатам войны в Украине. Ее физически не будет и нечем будет воевать,

– подчеркнул Арестович.

Он пояснил, что российской промышленности пришлось бы работать 12 лет только для того, чтобы восстановить танки, которые уничтожили или захватили украинские военные. Однако им этого не удастся, потому что благодаря санкциям у них нет комплектующих.

Такая же ситуация с вражеской авиацией: украинские защитники уничтожили 8 авиационных полков противника и 7 вертолетных. Для восстановления у россиян не будет требуемых частей.

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