Підготовка одного бійця спецзагону коштує 1 – 2 мільйони доларів і триває декілька років. Про це в ексклюзивному коментарі 24 каналу заявив радник голови Офісу Президента Олексій Арестович.

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За його словами, після війни в Україні армія країни-агресорки залишиться небоєздатною на 10 – 15 років.

Російська армія скінчиться за результатами війни в Україні. Її фізично не буде і не буде чим воювати,

– підкреслив Арестович.

Він пояснив, що російській промисловості довелось би працювати 12 років, аби тільки відновити танки, які знищили або захопили українські військові. Однак їм цього не вдасться, бо завдяки санкціям, у них немає комплектуючих.

Така ж ситуація із ворожою авіацією: українські захисники знищили 8 авіаційних полків противника та 7 вертолітних. Для відновлення у росіян не буде необхідних частин.

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