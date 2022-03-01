Российская армия разгоняет жителей Купянска, которые вышли на митинг с украинскими флагами

В городе Купянск Харьковской области, который накануне сдал российским войскам мэр, люди вышли на митинг. Захватчики пытаются их разогнать.

Против мирных жителей, которые вышли на митинг с украинскими флагами, захватчики применили дымовые шашки.

Заметьте Бросаются под колеса с украинскими флагами: в Купянске местные жители не сдаются

В отличие от городского главы, местные жители не собираются сдаваться российским захватчикам. Купянск противостоит оккупантам.

Оккупанты пытаются разогнать митинг в Купянске: смотрите видео

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