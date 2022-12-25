Об этом 24 каналу рассказал генерал-лейтенант ВСУ в отставке, военный эксперт Игорь Романенко. По его словам, Россия использует старые подходы к ведению боевых действий.

К теме Прощупывают оборону ВСУ: в ISW рассказали о росте активности россиян на Юге

Там, где им не хватает современного оружия, они все это закрывают жизнью своих военных. Исключений для россиян нет. Такое они сейчас делают,

– отметил Романенко.

Путин пытается дожать Лукашенко

Как отметил Романенко, российский диктатор Владимир Путин хочет дожать белорусского диктатора Александра Лукашенко полностью вступить в войну против Украины.

Последний попытается, как обычно, "отпетлять". Он может по другому помогать Путину.

Главная цель Путина – дожать Лукашенко. Лукашенко будет пытаться "отпетлять". Он может по максимуму направить работу белорусского ВПК в помощь группировке России. Речь идет о тех же снарядах, боеприпасах и технике,

– рассказал Романенко.

Какая сейчас тактика у российских оккупантов: смотрите видео

В России уже тестируют воздушную тревогу