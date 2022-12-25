Об этом 24 каналу рассказал генерал-лейтенант ВСУ в отставке, военный эксперт Игорь Романенко. По его словам, Россия использует старые подходы к ведению боевых действий.
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Там, где им не хватает современного оружия, они все это закрывают жизнью своих военных. Исключений для россиян нет. Такое они сейчас делают,
– отметил Романенко.
Путин пытается дожать Лукашенко
Как отметил Романенко, российский диктатор Владимир Путин хочет дожать белорусского диктатора Александра Лукашенко полностью вступить в войну против Украины.
Последний попытается, как обычно, "отпетлять". Он может по другому помогать Путину.
Главная цель Путина – дожать Лукашенко. Лукашенко будет пытаться "отпетлять". Он может по максимуму направить работу белорусского ВПК в помощь группировке России. Речь идет о тех же снарядах, боеприпасах и технике,
– рассказал Романенко.
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В России уже тестируют воздушную тревогу
- В Белгороде, куда часто залетают "хлопки", неоднократно можно было слышать звуки воздушной тревоги.
- В самой Белгородской области уже дошло до того, что там начали создавать территориальную оборону. Туда берут всех желающих, которых не удалось мобилизовать. В частности – пожилых мужчин.
- Кроме того, в ночь на 25 декабря в Курске прогремело несколько взрывов. Вероятно, это произошло на аэродроме "Халино". Какие последствия "хлопка" – пока неизвестно.