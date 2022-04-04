Российская армия умеет только расстреливать мирных, поэтому приоритет №1 – эвакуация, – Гайдай

Глава Луганской области Сергей Гайдай призвал жителей региона немедленно эвакуироваться. Ведь российская армия цинично убивает мирное население.

Оккупанты не обращают внимания на гражданских и регулярно обстреливают города. Лучший выход из этой ситуации – эвакуация, заявил Сергей Гайдай в эфире телемарафона, передает 24 канал.

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По его словам, российская армия ужасно воюет, поэтому и занимается террором мирного населения.

Российская фейковая армия №1 вообще воевать не может. Но она прекрасно может расстреливать мирные города. Мы уже увидели это на многих примерах и чувствуем это на своих городах. Не медлите, пожалуйста, – сказал Сергей Гайдай.

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Эвакуация из Луганской области осуществляется каждый день: все бесплатно, автобусы выходят согласно графику, полиция сопровождает людей вплоть до поезда.

Господин Гайдай настойчиво просит не ждать, пока русские начнут бомбить города. Ведь может возникнуть ситуация, что эвакуировать людей из населенных пунктов будет физически невозможно. Поэтому лучше все сделать заранее.

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