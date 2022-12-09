Бригада находится на одном из горячих направлений фронта, однако его, по понятным причинам, не называют. Один из военных рассказал закономерность, что чем больше пота у украинских артиллеристов, тем меньше крови у нашей пехоты.
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Почему у россиян неточная артиллерия
Командир реактивной батареи с позывным "Брокер" рассказал, что все военные не зря считают артиллерию "богами войны". По его словам, в бригаде личный состав:
- бывалые военные, которым можно доверить что угодно;
- а также добровольцы, за короткое время сумевшие развить свои навыки до уровня контрактных военных.
"Брокер" напомнил, что артиллерия требует точности. В наших бойцов с врагами "договоренность", мол, ВСУ стреляют по россиянам и они тоже стреляют по себе.
По данным военного, с начала войны они уже сколько уничтожили вражеской техники и личного состава, что их количество даже не может назвать.
Однако командир реактивной батареи пояснил, что:
- противника не стоит недооценивать, ведь российские враги имеют подобные нашим средствам аэроразведки, радиолокационные станции;
- однако у врага уменьшилось количество снарядов, а точность стрельбы не улучшилась;
- ведь у них плохой уровень подготовки артиллеристов, а еще они – не умеют стрелять.
Им главное не качество, им главное – количество. Они (россияне – 24 канал) считают, что если они больше насыпят, даже если не точно, то это нас "напугает". Это совсем не так,
– рассказал "Брокер".
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Кратко о русской артиллерии
- 6 декабря киборг, военный ВСУ и секретарь оборонного комитета Верховной Рады Роман Костенко объяснил, что, к сожалению, сейчас преимущество в артиллерии и живой силе на стороне противника и изменить это мы не сможем, потому что у России есть ресурс.
- Тем не менее Костенко уточнил, что наше преимущество – в морально-психологическом состоянии наших бойцов и точной артиллерии.
- По данным секретаря оборонного комитета Верховной Рады, враги могут целый день варить из артиллерии, а ВСУ, к счастью, практически не понесут потерь. В то же время, наши военные могут 10 выстрелами из "эскалибуров" уничтожить 10 единиц вражеской техники. Подробнее об этом читайте за ссылкой.