Бригада находится на одном из горячих направлений фронта, однако его, по понятным причинам, не называют. Один из военных рассказал закономерность, что чем больше пота у украинских артиллеристов, тем меньше крови у нашей пехоты.

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Почему у россиян неточная артиллерия

Командир реактивной батареи с позывным "Брокер" рассказал, что все военные не зря считают артиллерию "богами войны". По его словам, в бригаде личный состав:

бывалые военные, которым можно доверить что угодно;

а также добровольцы, за короткое время сумевшие развить свои навыки до уровня контрактных военных.

"Брокер" напомнил, что артиллерия требует точности. В наших бойцов с врагами "договоренность", мол, ВСУ стреляют по россиянам и они тоже стреляют по себе.

По данным военного, с начала войны они уже сколько уничтожили вражеской техники и личного состава, что их количество даже не может назвать.

Однако командир реактивной батареи пояснил, что:

противника не стоит недооценивать, ведь российские враги имеют подобные нашим средствам аэроразведки, радиолокационные станции;

однако у врага уменьшилось количество снарядов, а точность стрельбы не улучшилась;

ведь у них плохой уровень подготовки артиллеристов, а еще они – не умеют стрелять.

Им главное не качество, им главное – количество. Они (россияне – 24 канал) считают, что если они больше насыпят, даже если не точно, то это нас "напугает". Это совсем не так,

– рассказал "Брокер".

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Кратко о русской артиллерии