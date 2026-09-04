Пришло время дронам появиться в центре Москвы, – бывший посол ЕС в Украине отреагировал на российский удар

В пятницу, 4 сентября, Россия нанесла удар с помощью беспилотника по главному зданию СБУ в Шевченковском районе Киева. Некоторые европейские дипломаты осудили атаку страны-агрессора.

Европейцы призвали усилить давление на Кремль. Об этом они написали в своих социальных сетях.

Как отреагировали в Эстонии?

Европейские дипломаты раскритиковали Россию за варварскую атаку. Также они подчеркнули важность того, чтобы агрессор не остался безнаказанным.

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна написал, что после нескольких дней непрерывного обстрела украинских городов российские дроны нанесли удар по самому центру Киева. Он подчеркнул, что здание Службы безопасности Украины, которое поразил враг, расположено в нескольких шагах от Софийского собора – объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО и "одной из самых ценных культурных памятников Европы".

Эскалация конфликта против СБУ и нацеливание на район, где преимущественно проживают гражданские лица, в очередной раз разоблачает кровожадность России, ее полное пренебрежение к жизни гражданского населения и непрекращающуюся кампанию с целью уничтожения украинской идентичности,

– отметил Цахкна.

Он подчеркнул, что цель Кремля остается неизменной, а именно – причинить максимальные человеческие жертвы и посеять террор. Глава МИД Эстонии отметил, что страна-агрессор пренебрегает всеми нормами международного права.

Дипломат отметил, что Таллинн осуждает российские атаки и стоит на стороне Украины.

Ответственность должна быть бескомпромиссной. Постоянные удары России требуют усиления международного давления, более глубокой изоляции и настойчивых усилий, чтобы не допустить безнаказанности,

– написал министр.

Что сказали в представительстве ЕС в Украине?

Бывший посол Европейского Союза в Украине Жозе Мануэл Пинту Тейшейра считает, что после российской атаки по центру Киева необходимо ответить ударом по Москве.

Об этом он написал в комментарии к посту действующего главы представительства ЕС в Украине Катарины Матерновой о последствиях российского обстрела.

Россия – страна-террорист. Пора украинским дронам посетить центр Москвы. Слава Украине,

– написал португальский дипломат.

Тейшейра был послом ЕС в Украине в 2008–2012 годах.

Матернова в своем посте отметила, что Кремль нанес удар рядом с историческим наследием и отелями, где обычно останавливаются иностранные гости и проживают дипломаты. Дипломатка написала, что не застала удар, так как находилась в Сумах.

Я постоянно проверяю уведомления и думаю о своих коллегах в Киеве. С ними все в порядке. Но они снова провели часть рабочего дня в укрытии,

– подчеркнула Матернова.

Напомним, в пятницу, 4 сентября, российский беспилотник совершил атаку на главное здание СБУ в Киеве. Владимир Зеленский заявил, что одобрил предложения СБУ и ВСУ по ответным мерам на удары, которые оккупанты наносят по украинским городам.