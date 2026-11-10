Россияне нанесли удар по предприятию критической инфраструктуры в Днепре: есть погибшие

В городе известно о погибших и раненых. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОГА Александр Ганжа.

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Каковы последствия атаки?

Страна-агрессорка продолжает избивать по гражданской инфраструктуре. Враг нанес удар по Днепру. На пораженном стратегическом объекте вспыхнул пожар. В результате обстрела два человека погибли.

По меньшей мере четверо работников получили ранения разной степени тяжести. На место происшествия оперативно прибыли все экстренные службы по ликвидации огня и оказанию неотложной помощи пострадавшим. На локации продолжаются необходимые спасательные мероприятия, информацию о масштабах разрушений и состоянии пострадавших уточняют.

Напомним, что 4 ноября российские войска уже наносили удар по предприятию в Днепре. Тогда в результате вражеской атаки вспыхнул пожар, а двое мужчин получили осколочные ранения средней тяжести.

Также 3 ноября оккупанты обстреляли Днепр, поразив ТЭЦ, жилой квартал, больницу и полицейский участок, поэтому двое человек погибли и двадцать получили ранения.