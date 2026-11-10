Росіяни ударили по підприємству критичної інфраструктури у Дніпрі: є загиблі

У місті відомо про загиблих та поранених. Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОДА Олександр Ганжа.

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Які наслідки атаки?

Країна-агресорка продовжує бити по цивільній інфраструктурі. Ворог завдав удару по Дніпру. На ураженому стратегічному об'єкті одразу спалахнула пожежа. Внаслідок обстрілу двоє людей загинули.

Щонайменше четверо працівників дістали поранення різного ступеня тяжкості. На місце події оперативно прибули всі екстрені служби для ліквідації вогню та надання невідкладної допомоги постраждалим.

На локації тривають необхідні рятувальні заходи, інформацію щодо масштабів руйнувань та стану постраждалих уточнюють.

Попередні атаки на Дніпро

Нагадаємо, що 4 листопада російські війська вже завдавали удару по підприємству у Дніпрі. Тоді внаслідок ворожої атаки спалахнула пожежа, а двоє чоловіків дістали осколкові поранення середньої тяжкості.

Також 3 листопада окупанти здійснили обстріл Дніпра, поціливши у ТЕЦ, житловий квартал, лікарню та поліцейське відділення. Через це двоє людей загинули та 17 зазнали поранень.