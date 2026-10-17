Известно как минимум об одной жертве. Об этом сообщил начальник Полтавской областной военной администрации Виталий Дякивнич.

Что известно об атаке?

Вечером 17 октября Россия совершила атаку на Полтаву ударными БПЛА. В 21:31 в городе прогремели взрывы.

Дякивнич написал, что, по предварительным данным, зафиксированы попадания БПЛА в районе частных жилых домов. На месте уже работают все оперативные службы.

По состоянию на 22:17 известно об одном погибшем. Также пострадали 2 человека. Враг повредил 4 частных дома. Чиновник отметил, что информация уточняется.

Напомним, что в субботу, 17 октября, россияне также терроризировали критическую инфраструктуру Украины. В результате попаданий повреждены энергетические объекты в Днепропетровской, Черниговской и Тернопольских областях.