Відомо про щонайменше одну жертву. Про це повідомив начальник Полтавської обласної військової адміністрації Віталій Дяківнич.

Що відомо про атаку?

Ввечері 17 жовтня Росія атакувала Полтаву ударними БпЛА. О 21:31 у місті прогриміли вибухи.

Дяківнич написав, що попередньо, зафіксовані влучання БпЛА у районі приватних житлових будинків. На місці вже працюють усі оперативні служби.

Станом на 22:17 відомо про одну загиблу людину. Також 2 осіб постраждали. Ворог пошкодив 4 приватні будинки. Посадовець зауважив, що інформація уточнюється.

Нагадаємо, що у суботу, 17 жовтня, росіяни також тероризували критичну інфраструктуру України. Внаслідок влучань пошкоджені енергетичні об'єкти у Дніпропетровській, Чернігівській та Тернопільських областях.