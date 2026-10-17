Речь идет о Тернопольской, Днепровской и Черниговской областях. Об этом сообщили глава Тернопольской ОГА Тарас Пастух, Днепровской ОГА Александр Ганжа и АО "Черниговоблэнерго".

Что известно о российской атаке на Тернопольскую область?

Россия нанесла удары по двум объектам энергетической инфраструктуры в Тернопольской области. На обоих пострадавших объектах вспыхнули пожары.

В настоящее время экстренные службы ведут работы по ликвидации возгораний. Информации о пострадавших в результате вражеских ударов на данный момент не поступало.

В связи с усилением интенсивности налетов на Тернопольскую область жителей региона призвали особенно внимательно реагировать на оповещения о воздушной тревоге и находиться в укрытиях во время опасности.

Что известно о атаках на другие области?

Кроме того, вечером 17 октября россияне атаковали объект критической инфраструктуры в Днепре. По предварительной информации, погибших и раненых нет.

Также оккупанты наносили удары по Черниговской области. В результате атаки врага поврежден объект электроснабжения.

Без электричества остались около 19 тысяч абонентов в Черниговском районе.

Энергетики приступят к выполнению аварийно-восстановительных работ, только что обстановка с безопасностью позволит это сделать,

– сообщили в "Черниговоблэнерго".

Напомним, что в тот же день Россия атаковала Львовскую область ударными дронами. Один из беспилотников упал в Бродовской общине.