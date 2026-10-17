Об инциденте рассказал глава ОВА Максим Козицкий.

Что известно о сбитии дрона во Львовской области?

По словам чиновника, во время воздушной тревоги, продолжавшейся с 07:50 по 08:30, ПВО подбило в Бродовской общине российский беспилотник.

Дрон упал у дороги и загорелся. На месте падения работают все профильные службы.

"Жители Львовщины никогда не приближайтесь к таким обломкам - они могут сдетонировать", – призвал глава ОВА.

Обратим внимание, что около 08:16 Воздушные силы предупреждали о движении БПЛА на Броды.

Напомним, что ночью Россия массированно атаковала Украину дронами и ракетами. Враг запустил 332 беспилотника, 289 из них удалось обезвредить. Что касается ракет, то силы ПВО смогли сбить всего четыре "Калибра". В то же время оккупанты били также баллистикой и авиационными ракетами.

В результате атаки на Ровенщину загорелось предприятие, два человека получили ранения. В Запорожье повреждены жилые дома и ранены 5 человек, среди них – ребенок.

На Тернопольщине в результате попадания дрона в Кременце без электроснабжения осталось 13 населенных пунктов, в том числе 7 – частично. Свет после взрывов исчез и в Виннице.