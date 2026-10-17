Об инциденте рассказал глава ОВА Максим Козицкий.
Что известно о сбитии дрона во Львовской области?
По словам чиновника, во время воздушной тревоги, продолжавшейся с 07:50 по 08:30, ПВО подбило в Бродовской общине российский беспилотник.
Дрон упал у дороги и загорелся. На месте падения работают все профильные службы.
"Жители Львовщины никогда не приближайтесь к таким обломкам - они могут сдетонировать", – призвал глава ОВА.
Обратим внимание, что около 08:16 Воздушные силы предупреждали о движении БПЛА на Броды.
Напомним, что ночью Россия массированно атаковала Украину дронами и ракетами. Враг запустил 332 беспилотника, 289 из них удалось обезвредить. Что касается ракет, то силы ПВО смогли сбить всего четыре "Калибра". В то же время оккупанты били также баллистикой и авиационными ракетами.
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