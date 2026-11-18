На месте попадания вспыхнул пожар, который спасатели тушили под постоянной угрозой повторных ударов. Об этом сообщил глава Житомирской областной военной администрации Виталий Бунечко.

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Каковы последствия обстрела?

В ночь на 18 ноября Россия терроризировала украинское население дроновыми атаками. Целью страны-агрессорки в Житомирской области стала гражданская инфраструктура.

В результате обстрела вспыхнул пожар. Подразделения спасателей оперативно ликвидировали возгорание на территории промышленного предприятия. В то же время выполнение задач пожарными существенно затрудняла постоянная опасность очередных ударов со стороны врага.

Сведений о погибших или раненых в результате вражеского обстрела пока не поступало.

Напомним, что 11 ноября российские войска нанесли серию ударов с помощью беспилотников по инфраструктуре пяти общин Житомирской области. Тогда были разрушены жилые дома и частные предприятия, а ранения получили четыре человека, среди которых были полицейские.