На місці влучання спалахнула пожежа, яку рятувальники гасили під постійною загрозою повторних ударів. Про це повідомив голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко.

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Які наслідки обстрілу?

В ніч проти 18 листопада Росія тероризувала українське населення дроновими атаками. Ціллю країни-агресорки у Житомирській області стала цивільна інфраструктура.

Внаслідок обстрілу спалахнула пожежа. Підрозділи рятувальників оперативно ліквідували займання на території промислового підприємства. Водночас виконання завдань вогнеборцями суттєво ускладнювала постійна небезпека чергових ударів з боку ворога.

Відомостей про загиблих або травмованих унаслідок ворожого обстрілу наразі не надходило.

Нагадаємо, що 11 листопада російські війська завдали серії ударів безпілотниками по інфраструктурі п'яти громад Житомирської області. Тоді руйнувань зазнали житлові будинки та приватні підприємства, а поранення отримали четверо людей, серед яких були поліцейські.