Не одна тысяча: Зеленский рассказал, сколько дронов за неделю Россия запустила по Украине

В течение недели российские войска провели массированную атаку на украинские города, применив тысячи ударных беспилотников и авиационных бомб. В результате обстрелов были повреждены объекты гражданской инфраструктуры, жилые дома и другие объекты в различных регионах Украины.

О последствиях вражеского террора сообщил Владимир Зеленский в своих социальных сетях.

Что известно о последствиях атак за неделю?

Зеленский рассказал, что 20 сентября российские войска провели атаку на мужской монастырь в Херсонской области с помощью FPV-дрона. По его словам, в результате попадания в религиозное сооружение один священнослужитель погиб, а еще четверо получили ранения. Также под массированными ударами оказались жилые дома и критически важная инфраструктура в ряде других регионов.

Президент отметил, что враг наносил удары по гражданским объектам в Харьковской, Сумской и Одесской областях. В Днепропетровской и Запорожской областях зафиксированы прямые попадания в жилую застройку. Кроме того, с вечера 19 сентября под прицелом находились Винницкая, Киевская, Житомирская и Черкасская области.

Глава государства привел статистику применения оружия за последние семь дней. Россия запустила более 2000 ударных дронов, большинство из которых являются реактивными. Также оккупанты сбросили 1700 управляемых авиабомб и применили 19 ракет различных типов.

Украина постоянно ищет и находит способы защищаться и отвечать на эти удары, направленные против жизни,

– подчеркнул президент.

Он добавил, что сейчас подходящий момент для новых санкционных мер против агрессора. Соответствующие возможности для давления имеются у США, стран Европы и государств "Большой семерки".

Напомним, ранним утром 20 сентября российские ударные беспилотники провели атаку на объект железнодорожной инфраструктуры в Винницкой области. В результате попадания вспыхнул пожар, который спасатели оперативно ликвидировали, а на месте работают экстренные и специализированные службы, оценивающие повреждения. По данным главы Винницкой ОГА Натальи Заболотной, в результате атаки никто не пострадал.

Кроме того, несколько раз за сутки раздавались взрывы в Кропивницком. Последствия атаки устанавливаются.