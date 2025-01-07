Об этом 24 Каналу сказал заместитель гендиректора компании по производству РЭБ и эксперт по авиации Анатолий Храпчинский, отметив, что россияне не выпускают ни одного нового самолета Ту-95МС, которые используют для обстрелов Украины.
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Сколько может эксплуатироваться самолет
Храпчинский отметил, что срок эксплуатации любого самолета ограничен 30 или 35 годами. Если это истребитель – то он списывается. Если же речь идет о транспортной или стратегической авиации, то она может подвергаться глубокому ремонту и модернизации, после чего ее ресурс еще может продлиться на 30 лет.
Поэтому, по его словам, надо понять, способна ли Россия делать качественный ремонт или просто продлевать срок эксплуатации самолетов. Потому что в случае с гражданской авиацией она активно продлевает срок эксплуатации некоторых комплектующих и даже самих бортов, что в конечном итоге приводит к трагическим последствиям.
В каком состоянии стратегическая авиация России
Эксперт по авиации рассказал, что самый молодой самолет из стратегической авиации России был произведен в 90-х годах прошлого века. Например, Ту-160, которые практически не используются Россией, кроме 30 лет срока эксплуатации имеют существенную ограниченность по двигателям, которые могут работать только 3 000 часов.
В то же время самолеты ТУ-95МС еще старее, так как последний раз были модернизированы в 80-х годах, правда, их двигатели имеют большие ресурсные возможности – около 30 000 часов. Но россияне активно их используют, в частности, для осуществления массированных обстрелов Украины, а, следовательно, они должны преодолеть маршрут с "Оленьи" непосредственно к пусковым рубежам в Волгодонской или Каспийской акваториях.
То есть мы говорим о том, что Россия сейчас на предельном сроке использования своих самолетов, если мы говорим о стратегической авиации,
– заявил Храпчинский.
Он добавил, что в свое время Россия потеряла любые технологические возможности по выпуску Ту-160, а то, что мы сейчас видим – преимущественно модернизация самолетов, которые уже есть в наличии. Также россияне не выпускают ни одного нового самолета Ту-95МС, а пытаются их ремонтировать, но возникает много вопросов относительно того, насколько они могут дальше эксплуатироваться.
Какова ситуация с тактической авиацией России
Храпчинский заметил, что в случае с тактической авиацией, которая активно используется на линии боевого соприкосновения, то, кроме того, что Украина активно уничтожает эти самолеты, Россия еще и теряет их из-за friendly fire.
По моим оценкам Россия может изготовить около 5 – 6 самолетов тактической авиации, и в основном это контракты 2017 – 2018 годов,
– сказал авиаэксперт.
То есть, подчеркнул он, россияне и дальше страдают от невозможности производить большое количество самолетов. А то, что иногда есть информация о появлении и передаче очередной партии самолетов, не отменяет того, что они могут одну и ту же партию самолетов передавать трижды.
Как усугубить проблему России с самолетами
Авиаэксперт отметил, что углублять эту проблему России можно, продолжая бить по таким заводам, как в Таганроге, который обслуживает, в частности, бомбардировщиков Ту-95МС, ремонтирует и создает электронную базу самолетов А-50. Также нужно поражать другие заводы, где производятся любые компоненты для авиационной составляющей.
Это приведет к большей потере потенциала России не только в строительстве, но и обслуживании этих самолетов,
– отметил Храпчинский.
Ведь, добавил он, если вывести из строя технические части на аэродромах, то там невозможно будет обслуживать самолеты, а, следовательно – активно использовать их в боевых условиях.