Про це 24 Каналу сказав заступник гендиректора компанії з виробництва РЕБ та експерт з авіації Анатолій Храпчинський, зауваживши, що росіяни не випускають жодного нового літака Ту-95МС, які використовують для обстрілів України.

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Скільки може експлуатуватися літак

Храпчинський зазначив, що строк експлуатації будь-якого літака обмежений 30 або 35 роками. Якщо це винищувач – то він списується. Якщо ж йдеться про транспортну або стратегічну авіацію, то вона може зазнавати глибокого ремонту й модернізації, після чого її ресурс ще може продовжуватися на 30 років.

Тому, за його словами, треба зрозуміти, чи здатна Росія робити якісний ремонт чи просто продовжуватиме строк експлуатації літаків. Тому що у випадку з цивільною авіацією вона активно продовжує строк експлуатації деяких комплектуючих і навіть самих бортів, що зрештою призводить до трагічних наслідків.

В якому стані стратегічна авіація Росії

Експерт з авіації розповів, що наймолодший літак зі стратегічної авіації Росії був вироблений у 90-х роках минулого століття. Наприклад, Ту-160, які практично не використовуються Росією, крім 30 років строку експлуатації мають суттєву обмеженість щодо двигунів, які можуть працювати лише 3 000 годин.

Водночас літаки ТУ-95МС ще старіші, тому що востаннє були модернізовані у 80-х роках, щоправда, їхні двигуни мають більші ресурсні можливості – близько 30 000 годин. Але росіяни активно їх використовують, зокрема, для здійснення масованих обстрілів України, а, отже, вони мають подолати маршрут з "Оленьї" безпосередньо до пускових рубежів у Волгодонській чи Каспійській акваторіях.

Тобто ми кажемо про те, що Росія зараз на граничному терміні використання своїх літаків, якщо ми кажемо про стратегічну авіацію,

– заявив Храпчинський.

Він додав, що свого часу Росія втратила будь-які технологічні можливості щодо випуску Ту-160, а те, що ми зараз бачимо – переважно модернізація літаків, які вже є в наявності. Також росіяни не випускають жодного нового літака Ту-95МС, а намагаються їх ремонтувати, але виникає багато питань щодо того, наскільки вони можуть далі експлуатуватися.

Яка ситуація з тактичною авіацією Росії

Храпчинський зауважив, що у випадку з тактичною авіацією, яка активно використовується на лінії бойового зіткнення, то, крім того, що Україна активно знищує ці літаки, Росія ще й втрачає їх через friendly fire.

За моїми оцінками Росія може виготовити близько 5 – 6 літаків тактичної авіації, і здебільшого це контракти 2017 – 2018 років,

– сказав авіаексперт.

Тобто, наголосив він, росіяни й надалі страждають від неможливості виробляти велику кількість літаків. А те, що часом є інформація про появу та передачу чергової партії літаків, не скасовує того, що вони можуть одну й ту саму партію літаків передавати тричі.

Як посилити проблему Росії з літаками

Авіаексперт зазначив, що поглиблювати цю проблему Росії можна, продовжуючи бити по таких заводах, як у Таганрогу, який обслуговує, зокрема, бомбардувальників Ту-95МС, ремонтує і створює електронну базу літаків А-50. Також потрібно уражати інші заводи, де виробляються будь-які компоненти для авіаційної складової.

Це призведе до більшої втрати потенціалу Росії не тільки у будівництві, а й обслуговуванні цих літаків,

– зауважив Храпчинський.

Адже, додав він, якщо вивести з ладу технічні частини на аеродромах, то там неможливо буде обслуговувати літаки, а, отже – активно використовувати їх у бойових умовах.