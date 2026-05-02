Это большая проблема, – авиаэксперт сказал, что сейчас не так с российской авиацией

Украина системно разрушает российскую авиационную инфраструктуру. После получения дальнобойного оружия Россия была вынуждена отвести авиацию, что сократило количество боевых вылетов вдвое. Теперь тактическая авиация используется почти исключительно для пуска управляемых авиабомб.

Авиационный эксперт Константин Криволап объяснил 24 Каналу, что система ПВО в России деградирует и Украина уничтожает ее быстрее, чем та успевает восстанавливаться.

Как Украина заставила российскую авиацию отойти вглубь?

Украина, получив дальнобойное оружие от партнеров, заставила Россию переместить всю авиацию на 300 километров от линии фронта. Для вертолетов это критическое расстояние, потому что лететь туда и обратно без посадки невозможно. Поэтому россияне начали обустраивать промежуточные площадки для дозаправки и перевооружения.

Вертолеты Ми-28 и Ми-17 сбили именно во время такой остановки. Операция была непростой: надо было вычислить место посадки, держать в воздухе разведчик и точно попасть в двигатель. Скорее всего, наблюдение вел разведчик SHARK, а поразил дрон RAM-2X. Фантастическая точность,

– объяснил Криволап.

По словам авиаэксперта, откат российской авиации ударил по ее эффективности: самолеты сократили количество боевых вылетов вдвое. А дальше 300 километров аэродромов почти нет – они появляются только в 450 километрах.

Прятаться тоже не помогает – операция "Паутина" это доказала. Из носителей "Кинжалов" осталось лишь 6 – 7. Ту-95 почти исчерпали запас ракет Х-101, а транспортировать их нечем. Из Ту-160 в летном состоянии осталось только 2. Фактически российской стратегической авиации уже почти нечем работать.

На фоне этого – удар по Челябинску, где 2 дрона со скоростью 150 километров в час, уничтожили по меньшей мере 4 истребителя.

"Российской ПВО фактически нет: в начале войны было 90 дивизионов, сейчас 50 – 55. Мы уничтожаем радары и сами комплексы быстрее, чем они успевают восстанавливаться. И поэтому Путин просит не стрелять 9 мая. Это фантастическое унижение", – сказал Криволап.

Обратите внимание! Генерал армии Николай Маломуж отметил, что удар по аэропорту в Челябинске свидетельствует о переходе Украины к стратегии поражения критических объектов противника в глубине российской территории. По его словам, Украина двигалась к этому подходу в течение трех лет. Хотя дальнобойные дроны появились раньше, возможности их массового использования были ограничены.

