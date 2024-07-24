Поэтому у оккупантов не всегда получается залететь, отработать и вернуться обратно. Это 24 Каналу отметил военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан.

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"Иногда на таком маневре их ловят наши, которые постоянно готовы к уничтожению самолетов. Примерно представляют, когда они идут, есть готовность 24 на 7. У россиян не всегда получается заскочить, отработать и уйти", – сказал он.

Есть возможности перехватить больше самолетов

Роман Свитан отметил, что иногда из-за большой скорости и низкой высоты обзор российского летчика очень мал. Захватчики иногда проскакивают рубеж перехвата. Разница бывает в секунды, которые дают километры для украинских переносных зенитно-ракетных комплексов, чтобы их перехватить.

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Это говорит о том, что летный российский состав недостаточно профессионально подготовлен. Украинские ПЗРК постоянно готовы к перехвату.

Тут еще может зависеть от того, что бригада стоит на наиболее самолетоопасном направлении. Именно там используется большое количество российских самолетов. Плотность авиационного огня достаточно высокая. Есть возможности перехватить больше самолетов,

– добавил летчик-инструктор.