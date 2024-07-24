Тому в окупантів не завжди виходить залетіти, відпрацювати та повернутись назад. Це 24 Каналу зауважив військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан.

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"Іноді на такому маневрі їх ловлять наші, які постійно готові до знищення літаків. Приблизно уявляють, коли вони йдуть, є готовність 24 на 7. У росіян не завжди виходить заскочити, відпрацювати та піти", – сказав він.

Є можливості перехопити більше літаків

Роман Світан зазначив, що іноді через велику швидкість та низьку висоту огляд російського льотчика дуже малий. Загарбники іноді проскакують рубіж перехоплення. Різниця буває у секунди, які дають кілометри для українських переносних зенітно-ракетних комплексів, щоб їх перехопити.

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Це говорить про те, що льотний російський склад недостатньо професійно підготовлений. Українські ПЗРК постійно готові до перехоплення.

Тут ще може залежати від того, що бригада стоїть на найбільш літаконебезпечному напрямку. Саме там використовується велика кількість російських літаків. Щільність авіаційного вогню досить висока. Є можливості перехопити більше літаків,

– додав льотчик-інструктор.