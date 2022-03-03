Сейчас инфраструктура аэродрома и самолеты приведены в нерабочее состояние.

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"Аэродром " Коротич" Харьковского аэроклуба уничтожен налетом авиации противника", – говорится в сообщении.



Поврежденный самолет / Фото Харьковского аэроклуба им.ВС. Гризодубовой

"Аэродром "Коротич" Харьковского аэроклуба уничтожен налетом авиации противника", – говорится в сообщении.

На фото заметно, что аэродром был поврежден. Российская авиация разрушила часть техники и помещений.



Поврежденный аэродром на Харьковщине / Фото аэроклуба им. В. С. Гризодубовой



Последствия авиаудара на аэродром / Фото Харьковского аэроклуб им . В. С. Гризодубовой

Добавим, что в войне с Россией теряют своих не только оккупанты. На днях стало известно, что погиб пилот из Кировоградщины Степан Чобан, который защищал небо от вражеской авиации.

В Украине продолжает продолжаться полномасштабная война, которую начала Россия. Однако ВСУ мужественно уничтожают вражескую технику и оккупантов. Отдельно:

Вооруженные силы сбили российских вертолет после боя в небе над селом Бабинцы Киевской области.

Также сбили очередной вражеский самолет – российский СУ-30 над Ирпенем, это удалось сделать благодаря комплексу ПВО.

А в Донецкой области украинская система ПВО сбила российский бомбардировщик Су-34, это произошло возле города Волноваха.

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