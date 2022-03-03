Наразі інфраструктура аеродрому та літаки приведено у неробочий стан.

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"Аеродром "Коротич" Харківського аероклубу знищено нальотом авіації противника", – йдеться у повідомленні.



Пошкоджено літак / Фото Харківського аероклуб ім. В.С. Гризодубової

На фото помітно, що аеродром буде пошкоджено. РОсійська авіація зруйнувала частину техніки та приміщень.



Пошкоджений аеродром на Харківщині / Фото аероклубу ім. В.С. Гризодубової



Наслідки авіаудару на аеродром / Фото Харківського аероклуб ім. В.С. Гризодубової

Додамо, що у війні з Росією втрачають своїх не лише окупанти. Днями стало відомо, що загинув пілот з Кіровоградщини Степан Чобан, який захищав небо від ворожої авіації.