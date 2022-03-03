Наразі інфраструктура аеродрому та літаки приведено у неробочий стан.

До теми "Привид Києва" перейшов з оборони в наступ: епічне відео

"Аеродром "Коротич" Харківського аероклубу знищено нальотом авіації противника", – йдеться у повідомленні.


Пошкоджено літак / Фото Харківського аероклуб ім. В.С. Гризодубової

На фото помітно, що аеродром буде пошкоджено. РОсійська авіація зруйнувала частину техніки та приміщень.


Пошкоджений аеродром на Харківщині / Фото аероклубу ім. В.С. Гризодубової


Наслідки авіаудару на аеродром / Фото Харківського аероклуб ім. В.С. Гризодубової

Додамо, що у війні з Росією втрачають своїх не лише окупанти. Днями стало відомо, що загинув пілот з Кіровоградщини Степан Чобан, який захищав небо від ворожої авіації.

В Україні продовжує тривати повномасштабна війна, яку розпочала Росія. Проте ЗСУ мужньо знищують ворожу техніку та окупантів. Зокрема:

  • Збройні Сили збили російських вертоліт після бою у небі над селом Бабинці на Київщині.
  • Також збили черговий ворожий літак – російський СУ-30 над Ірпенем, це вдалося зробити завдяки комплексу ППО.
  • А на Донечині українська система ППО збила російський бомбардувальник Су-34, це сталось біля міста Волноваха.

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!