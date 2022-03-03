О невосполнимой утрате в своей телеграмме рассказала председатель Кировоградской ОВА Мария Черная
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Защищал небо от вражеской авиации
Очень больно об этом писать, но погиб еще один военный с Кировоградщины. Защищая небо над нашим регионом от вражеской авиации, жизнь потерял пилот Су-27 майор Степан Чобан. Это невосполнимая потеря для всей области,
– написала она.
Мария Черная также добавила, что президент Владимир Зеленский уже подписал указ о присвоении Степану Чобану звания Героя Украины посмертно.
Редакция 24 канала выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего героя!
2 марта погиб украинский пилот ВСУ по фамилии Миляев. Произошло это в Новоград-Волынском районе, на территории Довбышской общины.
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