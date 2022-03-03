О невосполнимой утрате в своей телеграмме рассказала председатель Кировоградской ОВА Мария Черная

Читайте также Украинский Су-24 нанес удар по вражеской колонне: зрелищное видео

Защищал небо от вражеской авиации

Очень больно об этом писать, но погиб еще один военный с Кировоградщины. Защищая небо над нашим регионом от вражеской авиации, жизнь потерял пилот Су-27 майор Степан Чобан. Это невосполнимая потеря для всей области,

– написала она.

Мария Черная также добавила, что президент Владимир Зеленский уже подписал указ о присвоении Степану Чобану звания Героя Украины посмертно.

Редакция 24 канала выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего героя!

2 марта погиб украинский пилот ВСУ по фамилии Миляев. Произошло это в Новоград-Волынском районе, на территории Довбышской общины.

Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!