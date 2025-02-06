Другие российские корабли передислоцировали в порт Очамчира осенью. Появились новые спутниковые кадры российской базы на этой территории, сообщает 24 Канал со ссылкой на The Wall Street Journal.

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Что известно о базе в Очамчире

Россия объявила о планах создать постоянную военно-морскую базу в крошечном порту на Черном море. По данным издания, это говорит о территориальных и стратегических амбициях Москвы в отношении региона.

Сейчас подтвердили активную строительную работу в порту, направленную на его расширение и модернизацию. Согласно обнародованной информации, на этом месте проводят дноуглубительные работы.

Справочно. Еще в октябре 2023 года лидер самопровозглашенной Абхазии Аслан Бжания сообщил о подписании соглашения с Россией о создании базы Военно-морского флота России.

Новые кадры российской базы в Очамчири: смотрите видео

Эксперты отмечают, что после успешных атак Украины на российские военно-морские объекты в Крыму Россия ищет альтернативы для размещения своего флота. По данным издания, Очамчира может стать таким местом, поскольку расположена далеко.

Впрочем, это может иметь последствия, поскольку подобные действия могут втянуть Грузию в войну между Россией и Украиной, поскольку Абхазия является международно признанной территорией Грузии. Также это позволит Москве влиять на безопасность в Черноморском регионе и на международных торговых маршрутах через Грузию.

Напомним, что в ВМС уже рассказывали об этой базе. Известно, что порт Очамчира в непризнанной Абхазии не способен принимать крупные боевые единицы. Эта гавань маленькая, маневрировать там сложно и принять большое количество кораблей у нее нет возможностей.