В Херсонской области уничтожили катер с диверсантами: комментарий облради

Оккупанты пытаются выявлять слабые места украинской обороны. Однако вооруженные силы Украины оперативно получают информацию о движении врага и обезвреживают его.

Об этом 24 Каналу рассказал первый заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский. Он подчеркнул, что ВСУ знают о каком-либо движении оккупантов, поэтому сюрпризов на юге не будет.

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Появились сообщения об уничтожении катера с диверсионной группой россиян у островов недалеко от Херсона.

Их ДРГ время от времени пытаются прощупать нашу оборону, где могут быть слабые места для того, чтобы проводить определенные диверсионные операции,

– заметил Соболевский.

Однако он заверил, что эта территория находится под огневым контролем Украины и уничтожен катер доказательство этого. Днепр сейчас фактически серая зона, за которой располагается враг, поэтому украинские войска ведут усиленный контроль этой территории.

ВСУ оперативно получают информацию

Появилась информация о том, что россияне подтягивают резервы на временно оккупированные территории Херсонщины. Речь идет о поселке Бриловка, который расположен на трассе Херсон – Крым. Этот населенный пункт стал пунктом базирования врага.

В Херсонском областном совете известно об определенном движении врага, но они соблюдают информационную тишину. Там заверили, что движение сопротивления в Херсонской области продолжается, в том числе и на ее оккупированной территории. Если военные сочтут целесообразным давать комментарии, они их дадут.

"У ВСУ есть возможности, если не в формате онлайн, то очень оперативно получать информацию о любом движении российских сил", - добавил Соболевский.

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