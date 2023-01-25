В Херсонской области уничтожили катер с диверсантами: комментарий облради
Оккупанты пытаются выявлять слабые места украинской обороны. Однако вооруженные силы Украины оперативно получают информацию о движении врага и обезвреживают его.
Об этом 24 Каналу рассказал первый заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский. Он подчеркнул, что ВСУ знают о каком-либо движении оккупантов, поэтому сюрпризов на юге не будет.
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Появились сообщения об уничтожении катера с диверсионной группой россиян у островов недалеко от Херсона.
Их ДРГ время от времени пытаются прощупать нашу оборону, где могут быть слабые места для того, чтобы проводить определенные диверсионные операции,
– заметил Соболевский.
Однако он заверил, что эта территория находится под огневым контролем Украины и уничтожен катер доказательство этого. Днепр сейчас фактически серая зона, за которой располагается враг, поэтому украинские войска ведут усиленный контроль этой территории.
ВСУ оперативно получают информацию
Появилась информация о том, что россияне подтягивают резервы на временно оккупированные территории Херсонщины. Речь идет о поселке Бриловка, который расположен на трассе Херсон – Крым. Этот населенный пункт стал пунктом базирования врага.
В Херсонском областном совете известно об определенном движении врага, но они соблюдают информационную тишину. Там заверили, что движение сопротивления в Херсонской области продолжается, в том числе и на ее оккупированной территории. Если военные сочтут целесообразным давать комментарии, они их дадут.
"У ВСУ есть возможности, если не в формате онлайн, то очень оперативно получать информацию о любом движении российских сил", - добавил Соболевский.
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- В Херсонском облсовете сообщили, что россияне обустроили артиллерийские позиции возле Каховки и Олешек. Туда по оккупантам прицельно ударили ВСУ.
- Председатель Херсонского областного совета Александр Самойленко рассказал, что даже в глубоком тылу, россияне не чувствуют себя в безопасности, потому что ВСУ достают их практически повсюду.
- Украинские военные уготовили по общежитию в Гавриловке Второй в Херсонской области, где базировались сотни российских военных. Предполагают гибель не менее 20 офицеров и десятки окуупантов, также много раненых.