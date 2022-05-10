Российская "империя зла" уже начала распадаться: кто и почему раскалывает монолит Путина

После начала полномасштабной военной агрессии РФ против Украины в 2022 году вся политическая система РФ включилась в поддержку генеральной линии Кремля с учетом того, что РФ за три дня захватит Киев и сменит власть в Украине. Далее читайте в эксклюзивном блоге для сайта 24 канала.

Раскол уже начался

Россия встретила сопротивление не только на военном и дипломатическом уровне, но также на информационном и идеологическом. Сопротивление Украины сломало планы политических групп РФ, и после первого месяца войны эти группы начали конфликтовать.

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В этом году в РФ должны пройти местные выборы в Удмуртии, Ярославле, Твери и Сахалине, но, например, все государственные деньги партий РФ тратятся на поддержку гуманитарной ситуации оккупированных РФ территорий юго-востока Украины. Например, на содержание оккупационных администраций и т.д.

Руководители российских партий в регионах начали выражать свое недовольство федеральному центру в связи с тем, что изначально планировалось тратить партийные деньги на региональные проекты, а сейчас им говорят переходить на самофинансирование.

Для того, чтобы снизить напряжение конфликта, генеральный совет партии "Единая Россия" проводит серию региональных форумов с местными центрами и региональными лидерами. Недавно такой форум состоялся в Нижнем Новгороде, на котором секретарь генсовета "Единой России" и одно из главных политических лиц РФ на оккупированных территориях Украины Андрей Турчак призвали членов партии сплотиться вокруг войны против Украины и не конфликтовать внутри партии.

Такие форумы проходят по всем регионам РФ, начиная с середины апреля 2022 года, как мне сообщили источники в РФ. Такие действия необходимы для недопущения развития внутриполитических конфликтов в "Единой России", поскольку конфликт начал нарастать.

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Кроме того, внутриполитические конфликты происходят и в других партиях РФ. Между ними существует несколько разделительных линий относительно военной агрессии РФ против Украины, есть "агрессивно-радикальные" и "умеренные" политические группы внутри практически всех российских партий.

Это не значит, что кто-то из партийных функционеров РФ поддерживает Украину, прежде всего они недовольны тем, что у них не получается в привычном режиме "пилить" партийные и местные бюджеты, а также недополучать от федерального центра дотации, ведь после введения санкций Кремль пересмотрел дотационную политику регионов.

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28 апреля в РФ состоялся круглый стол для представителей парламентских партий РФ, на котором заслушивали отчеты об их участии в военной агрессии РФ против Украины. Это мероприятие организовывал близкий к Кремлю экспертный институт социальных исследований. В нем приняли участие ЛДПР, "Справедливая Россия", "Единая Россия", "Новые люди" и кроме отчетов и пламенных речей также выразили общие претензии и непонимание действий федерального центра.

Партия КПРФ проигнорировала это мероприятие, поскольку придерживается "особого мнения" и сейчас демонстрирует поддержку главе Совбеза РФ Николаю Патрушеву и старается не реагировать на какие-либо инициативы заместителя главы Администрации президента РФ Сергея Кириенко. А этот сход партий был инициирован именно им.

Любой внутриполитический конфликт в РФ – это позитив для Украины, ведь распады империй начинаются с конфликтов на региональном уровне, что является индикатором политической нестабильности внутри РФ.

Наблюдая и изучая внутриполитические процессы в РФ, я убежден, что к этому кризису добавятся еще и этносепаратистские процессы. Следовательно, это усилит глобальный кризис в РФ и приведет к распаду "империи зла".

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