"Алросу" показали в сети. Отмечают, что информацию о ней и других "корытах" уже передали ВСУ. Ждем файер-шоу во временно оккупированном Крыму.

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В Черном море будет битва

Владимир Зеленский в интервью The Economist намекнул, что основные битвы 2024 года будут проходить во временно оккупированном Крыму, а также – в акватории Черного моря.

Изоляция Крыма, незаконно аннексированного Россией в 2014 году, и снижение российского военного потенциала на полуострове чрезвычайно важны для нас, потому что это способ уменьшить количество атак из этого региона,

– подчеркнул украинский лидер.

Президент подчеркнул, что успешные операции на территории временно оккупированного Крыма произвело бы большое впечатление на мир. Кроме того, это существенно повлияло бы на ситуацию в самой стране-террористке. Российские пропагандисты получили очень мощный удар.

Президент напомнил, что Украине удалось уже добиться существенных успехов в Черном море. Кстати, в Великобритании подчеркнули: Россия уже потеряла одну пятую часть российского флота. Зеленский добавил, что "Россия должна знать, что это для нас военный объект".