Татарстан столкнулся с глубоким кризисом в обеспечении оккупационных войск. Причинами кризиса стали нехватка средств и логистический коллапс.

Слова российских волонтеров свидетельствуют о нехватке ресурсов у страны-агрессора. Об этом сообщает Служба внешней разведки Украины.

С какими проблемами сталкивается Татарстан?

Служба внешней разведки Украины отмечает, что российский регион оказался в ловушке, потому что он одновременно производит ударные беспилотники для войны и быстро исчерпывает внутренние ресурсы на фоне боевых действий. Об этом свидетельствуют публичные дискуссии самих татарстанских волонтеров, которые годами доставляли снаряжение захватчикам. Они не в состоянии удовлетворить потребности фронта, а минимальные запросы начинаются от миллиона рублей.

Экономический кризис в России существенно ограничил возможности сбора средств среди гражданского населения и предпринимателей. Налоговое давление в сочетании с общим падением доходов привело к тому, что бизнес все чаще отказывает в финансировании поездок.

Волонтеры вынуждены преодолевать более 2 тысяч километров до линии фронта и уже не находят денег даже на топливо и базовые транспортные расходы. Российские военные на передовой параллельно жалуются, что вынуждены брать в долг ради покупки генераторов и топлива, которыми командование подразделения не обеспечивает.

Дроны ВСУ парализовали логистику оккупантов

Поставки грузов по суше превратились в крайне опасную операцию из-за постоянной угрозы ударов украинских беспилотников. Большинство водителей грузовиков отказываются ездить по автодорогам на временно оккупированных территориях Украины.

Из-за риска уничтожения машин и невозможности безопасного прохождения контрольных пунктов точки разгрузки помощи переносят далеко вглубь тыла. Это существенно затрудняет перевозку имущества непосредственно к передовым позициям.

Этот кризис наглядно демонстрирует простую и неизбежную истину: война против Украины полностью разрушает российскую экономику изнутри, а миф о "неисчерпаемых ресурсах" рассыпается на глазах,

– отметили в СЗР.

Они добавили, что попытки противника самостоятельно паять и собирать дроны в тылу потерпели крах из-за нехватки денег и отсутствия достаточного количества квалифицированных кадров.

Отметим, что информационное агентство Reuters писало о том, что высокие цены на нефть не гарантируют стране-агрессору больших прибылей, ведь все больше средств уходит на транспортировку сырья к покупателям. Накануне стоимость танкерных перевозок в Индию установила новые рекорды.