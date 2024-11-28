Речь идет об эффективных комплексах, но пока партнеры не готовы их предоставить нашей стране. Об этом 24 Каналу рассказал советник председателя ОПУ Михаил Подоляк, отметив, что наши партнеры "парализованы" и не могут принять решительных решений.

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Оружие, которое может сбивать "Орешник"

Советник главы ОПУ объяснил, что Путин – это человек, который совершенно не разбирается в оружии, не понимает, о чем он говорит и имеет примитивную логику. Такие же абсурдные заявления он делал по поводу ракет "Кинжалов" якобы их сбить нереально. Все его слова рассчитаны и эффект пропаганды.

Мы же договорились в Вашингтоне об определенном количестве инструментов, которые позволяют защитить небо Украины. Они могут перехватывать на разных этапах различные ракеты. Есть эффективные современные противоракетные комплексы, которые, кстати, поставили Израилю, которые перехватят все, что Россия может придумать,

– подчеркнул Подоляк.

Однако, по словам советника председателя ОПУ, Украина все же должна объяснять партнерам базовые вещи – если есть договоренность о передаче вооружения, надо ее придерживаться. Кроме того, мир не может просто так смотреть, как одна страна-агрессор убивает гражданское население другой страны.

Обратите внимание! Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с генсеком НАТО Марком Рютте необходимость систем ПВО для противодействия "Орешнику". Зеленский подчеркнул, что решение саммита НАТО в Вашингтоне о поставках систем ПВО остаются невыполненными.

Украина же не имеет возможности самостоятельно изготовить нужное количество противоракетных систем и систем противовоздушной обороны. Однако они есть на складах в США.

Если их будут использовать комбинированно, они существенно могут повысить процент сбивания всех без исключения российских ракет. Абсолютно всех,

– подчеркнул Подоляк.

Комбинированное применение включает использование авиационной компоненты, различных форматов систем малой, средней и большой дальности.

Советник главы ОПУ отметил, что партнеры нашей страны должны определиться, хотят ли они, чтобы мир существовал в рамках правил и готовы ли они выполнять свои обязательства по поставке военной помощи. К сожалению, сейчас они странным образом "парализованы" и не могут завершить агрессивную войну против Украины.

Напомним, что Россия 21 ноября нанесла удар межконтинентальной баллистической ракетой по критической инфраструктуре Днепра.