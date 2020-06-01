Война на Донбассе продолжается. Оккупанты и в дальнейшем осуществляют обстрелы украинских территорий, на что получают достойный ответ. Не обходится без потерь со стороны российской армии.

За май 2020 года украинские военные ликвидировали 49 оккупантов. Такие данные приводит штаб Операции объединенных сил со ссылкой на разведку.

Обратите внимание На Донбассе в 2020 году погибли 53 военных: поименный список

Еще 94 человека были ранены или травмированы.

Также военнослужащие Объединенных сил уничтожили семь единиц техники противника. Это, в частности, два миномета калибра 120 мм, два беспилотных летательных аппарата и три военных автомобиля.



Карта оккупированных территорий Донбасса / Инфографика 24 канала