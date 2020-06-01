Війна на Донбасі триває. Окупанти й надалі здійснюють обстріли українських територій, на що отримують гідну відповідь. Не обходиться без втрат зі сторони російської армії.

За травень 2020 року українські військові ліквідували 49 окупантів. Такі дані наводить штаб Операції об'єднаних сил з посиланням на розвідку.

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Ще 94 особи були поранені або травмовані.

Де саме та за яких умов були знищені ворожі окупанти – не повідомляється. В щоденних звітах штабу ООС неодноразово згадувалося про знешкодження бойовиків під час вогню у відповідь. Також невідомо, чи є серед загиблих кадрові російські офіцери, які й керують бойовиками на Донбасі.

Також військовослужбовці Об’єднаних сил знищили сім одиниць техніки противника. Це, зокрема, два міномети калібру 120 мм, два безпілотні літальні апарати та три військових автомобілі.



Карта окупованих територій Донбасу / Інфографіка 24 каналу