Расследование оппозиционной деятельности Екатерины Соловьевой провел один из российских телеграмм-каналов, передает 24 Канал. Девушка в соцсетях заявила, что весь ее творческий труд антивоенный. За последний год Екатерина поставила в Москве спектакль о женском менструальном цикле и выступила с концертом против мобилизации.

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Что известно о дочери пропагандиста Соловьева

Екатерина Соловьева ежегодно на свой день рождения публикует в соцсетях призывы донатить на российский фонд "Насилию.нет" и еще одну организацию – "ОВД-инфо". Позицию своего отца она вроде бы не поддерживает – в начале вторжения России в Украину она выставила два антивоенных тиктока.

Но этим ее деятельность не ограничилась – 21 сентября 2022 года, после объявления мобилизации в России, она анонсировала концерт своей группы The BlueStocking и заявила, что все ее творчество "всегда было, есть и будет антивоенным".

Однако публично отца, известного российского пропагандиста Владимира Соловьева, Екатерина не критикует. Напротив, в ее соцсетях кое-где появляются сообщения о нем, поздравления с праздниками. Одну публикацию Екатерина сопроводила подписью "Спасибо за то, что ты мой папа".

Тем временем Соловьев в прямом эфире российского телевидения продолжает придумывать сказки об Украине. В этот раз он заявил, что Украине якобы уже скоро передадут ядерное оружие.

Мы понимаем, что нет такого вопроса – дадут или не дадут тактическое ядерное оружие Украине. Есть вопросы – когда дадут. То есть ясно, что никаких табу нет.

– сказал он.

Он убежден, что дадут ядерное оружие Украине под предлогом развития промышленности.

Как российская пропаганда лжет о войне в Украине