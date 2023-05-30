Розслідування щодо опозиційної діяльності Катерини Соловйової провів один з російських телеграм-каналів, передає 24 Канал. Дівчина в соцмережах заявила, що уся її творча праця є антивоєнною. За останній рік Катерина поставила у Москві спектакль про жіночий менструальний цикл та виступила з концертом проти мобілізації.

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Що відомо про доньку пропагандиста Соловйова

Катерина Соловйова щороку на свій день народження публікує в соцмережах заклики донатити на російський фонд "Насиллю.ні" та в ще одну організацію – "ОВД-інфо". Позицію свого батька вона начебто не підтримує – на початку вторгнення Росії в Україну вона завантажила два антивоєнні тіктоки.

Та цим її діяльність не обмежилася – 21 вересня 2022 року, після оголошення мобілізації у Росії, вона анонсувала концерт своєї групи The BlueStocking і заявила, що вся її творчість "завжди була, є і буде антивоєнною".

Проте публічно свого батька, відомого російського пропагандиста Володимира Соловйова, Катерина не критикує. Навпаки, у її соцмережах подекуди з'являються дописи про нього, привітання зі святами. Одну публікацію Катерина супроводила підписом "Дякую за те, що ти – мій тато".

Тим часом Соловйов в прямому ефірі російського телебачення продовжує вигадувати казки про Україну. Цього разу він заявив, що Україні начебто вже незабаром передадуть ядерну зброю.

Ми розуміємо, що немає такого питання – дадуть чи не дадуть тактичну ядерну зброю Україні. Є питання – коли дадуть. Тобто, ясно, що жодних табу немає.

– сказав він.

Він переконаний, що дадуть ядерну зброю Україні під приводом розвитку промисловості.

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