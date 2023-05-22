Мовиться про Світлану Абросимову. Цікаво, що вона – колишня баскетболістка. Але розслідувачі виявили, що вона неабияк охороняється державою. Тож виникає питання, чи не пов'язана вона часом з ФСБ або ГРУ. Це лише здогад, а от твердження про стосунки з Соловйовим – ні.

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Соловйов живе на дві сім'ї

Розслідувачі запевняють, що у Соловйова не лише три вілли та квартира на озері Комо. Він ще й приховує свою другу сім'ю. Мовиться про Абросимову, яку він відвіз до США, щоб вона могла там народити двох дітей. Ясна річ, вони відразу ж стали американцями. Так-так, громадянами тієї країни, яку пропагандист буцімто усім серцем ненавидить. Парад лицемірства як він є.



Абросимову вважають коханкою Соловйова / Фото росЗМІ

Вкотре звернули увагу на тісніший зв'язок між Абросимовою та Соловйовим під час так званого турбопатріотичного заходу. Мовиться про баскетбольний матч, мета якого – підтримка війни Росії проти України. У ньому, щоб ви розуміли всю зашкварність, грали дві команди: Z проти V.

У цих командах були так звані російські зірки, а також діти з псевдореспублік "ЛНР" і "ДНР". І, ясна річ, не минулося без Світлани Абросимової. Цікаво, що вів захід Владімір Соловйов, з яким спортсменка знайома не через правило п'яти рукостискань.

Це її коханий, бойфренд. Назви придумуються складно, бо все ж Володимир Рудольфович людина одружена, з вісьмома офіційними дітьми, але з усім тим,

– кажуть розслідувачі.

Соловйова здали тести на коронавірус

Розслідувачі звернули увагу на витік медичних лабораторних тестів. Один з них датується 7 липня 2021 року. Тоді у Клініці лікаря М'ясникова Абросимова робила тест на коронавірус. Цікаво, що за три години до того аналогічну процедуру проходив Соловйов. Здавалося б, просто збіг.

А як вам таке? 10 листопада того ж року вони тест здавали практично одночасно. Цікаво, що у графі "Адреса" вказали одну і ту ж квартиру Абросимової у Москві. Зауважимо, що нерухомість колишньої баскетболістки видалили з Росреєстру. Фактично головний російський пропагандист заявив, що живе зі спортсменкою під одним дахом.



Соловйов і Абросимова не рідко з'являються удвох на публіці / Фото росЗМІ

З різницею у хвилину ця "солодка парочка" робила тести 2 лютого 2022 року. Цього разу номер Абросимової Соловйов вказав як особистий.

У Соловйова і Абросимової один водій

Звернули увагу розслідувачі на інший витік. Мовиться про стоянки у Москві. Так, в Абросимової була автівка Mercedes, а також, швидше за все, особистий водій. Паркував транспортний засіб певний Олексій Мартинов.

Цікаво, що він займався також паркуванням Range Rover матері Соловйова – Інни Соловйової. Ба більше, ще й машини Ельги Сепп. Остання – офіційна дружина російського пропагандиста. Дуже зручний сімейний водій, правда, не на одну, а на цілих дві.

Агресивно заступався за Абросимову

Розслідувачі, звичайно ж, іронізують. Мовляв, усе це може бути "божевільним збігом". Або ж у Соловйова та Абросимової більш ніж просто товариські стосунки. Усе б нічого, але згадали вони стару справу. Мовиться про випадок, коли пропагандист відстоював спортсменку 10 років тому.

Про інцидент розповів головний тренер жіночої збірної Росії з баскетболу Борис Соколовський. Він зауважив, що Соловйов спочатку запросив його на зустріч, а під час неї розсипався погрозами. Мовляв, якщо Абросимову не включать до складу олімпійської збірної, то йому непереливки.

Якщо не візьмеш Абросимову в команду – влаштуємо тобі чорний піар,

– цитує Соловйова він.

Цікаво, що до збірної її не взяли. А сам Соловйов, як виявилося, не розсипався погрозами. Він на станції "Вісті ФМ" випустив передачу. У ній розповідав про занепад російського баскетболу. Самого Соколовського назвав безпомічним, а також звинувачував у "вбивстві цілого покоління гравців і убивстві надій покоління". З повним текстом розслідування можна ознайомитися за цим посиланням.