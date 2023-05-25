Російські ворожі медіа почали поширювати фейк про нібито загрозу ядерної катастрофи на українській території. Однак їхні маніпуляції було оперативно викрито та спростовано.

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Про що збрехали кремлівські пропагандисти цього разу

ЗМІ держави-терориста почали звинувачувати Київ у нібито підготовці ядерних провокацій. Відповідні публікації з'явилися в інформаційному просторі 25 травня. При цьому пропагандистські медіа Росії посилалися на буцімто "обізнане" джерело, яке вони так і не назвали.

Росіяни заявили, що "українські неонацисти" планують здійснити "теракт" у Харкові. Там вони нібито мають підірвати сховища з відпрацьованим ядерним паливом з метою звинувачення у цьому Москви. За словами "неназваного джерела" це місто обрали через наявність "ядерних реакторів" у Національному науковому центрі "Харківський фізико-технічний інститут" та у Фізико-технічному інституті низьких температур імені Вєркіна.

Як Україна відреагувала на російський фейк

Держатомрегулювання спростувало цей вкид та нагадало, що до цього Росія неодноразово брехала. Інспекція нагадала, як Москва вигадувала фейки про "брудну бомбу", а також намагалася звинуватити Київ у нібито підготовці вибухів радіоактивних речовин.

Cвіжі вигадки росЗМІ про загрози ядерної катастрофи на ядерних об’єктах, яких просто не існує в Україні – яскравий прояв невгамовної бурхливої фантазії роспропагандистів та їхнього повного відриву від реальності,

– зазначається у повідомленні.

У структурі також підкреслили, що Україна забезпечує інспекторів Міжнародного агентства з атомної енергії повним доступом до своїх ядерних об’єктів. Окрім цього там додали, що наша держава чітко дотримується взятих на себе міжнародних зобов’язань у сфері використання ядерної енергії.

Як Росія ставить ядерну безпеку світу під загрозу