Кто мог бы возглавить российскую оппозицию: Галлямов назвал приблизительные фамилии

Российская оппозиция рано или поздно сбросит диктатуру с власти в Кремле. Однако сейчас ей не хватает лидера, а главным кандидатом на то, чтобы возглавить российскую оппозицию есть Алексей Навальный.

Об этом 24 каналу рассказал российский политолог Аббас Галлямов. Ранее он объяснил, могут ли Мишустин или Собянин быть преемниками Путина.

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Кто бы мог возглавить российскую оппозицию

Галлямов отметил, что никогда не считал Аллу Пугачеву лидером оппозиции, она никогда не была политическим лидером и никогда не претендовала на эту роль. Главной фигурой в лагере российской оппозиции остается Навальный. После него, на втором месте – Яшин. Потенциально мощной фигурой остается Гудков, но он не в России, поэтому нет ресурса для того, чтобы сагитировать и собрать людей.

При этом главная проблема российской оппозиции. Она не имеет "вожака" и очень сильно деконсолидирована. Однако у меня есть четкое понимание, что эта оппозиция когда-нибудь будет у власти. Я очень хорошо историю революций учил, и в целом, если есть много противоречий, отсутствие лидеров протеста не спасет режим от революции в конце концов. То есть мы все равно идем в этом направлении,

– заметил российский политолог.

Галлямов назвал приблизительные фамилии, кто мог бы возглавить российскую оппозицию: смотрите видео

Были ли революции без лидеров

Он продолжил, что революция вообще не должна быть кем-то возглавляемой и кем-то подготовленной. История знает немало примеров революций, когда они загорались без лидеров внезапно. В частности, несколько лет назад весь Хабаровск встал на ноги, весь регион и это событие всколыхнуло страну. Людей тогда никто на улицу не выводил. Февральская революция 1917 тоже начиналась без лидеров. Они появились через неделю.

"В течение недели это был бунт, который потом трансформировался в революцию, поскольку в обществе существовали противоречия. У нас все движется в том же направлении. Да, без лидеров сложнее все это делать. Однако, когда наступит точка кипения, то лидеры сами начнут выкристаллизовываться из толпы. Даже если предыдущие лидеры не вернутся и не возглавят массы", – подчеркнул Галлямов.

Российский политолог добавил, что даже Навальный, сидя в тюрьме, в какой-то момент окажется лидером и организатором протеста. В конце концов, у него есть штабы, которые сейчас воспроизводят свою структуру в регионах. Навальный уже неоднократно доказывал свои способности и организатора, и апелляции к массам, и у него достаточно людей, эффективно действовавших на протяжении многих лет.

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