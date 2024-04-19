Об этом 24 Каналу рассказал политолог, офицер ВСУ Тарас Березовец, заметив, что Украина, конечно, должна поддерживать антивоенный тренд как на территории России, так и среди российской оппозиции за рубежом. Но здесь нужно четче рассмотреть вопрос.

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Часть российской оппозиции любит называть себя не беженцами, а "релокантами". Кто-то переезжает себе в Дубаи, а потом снова захочет вернуться к себе в Сызрань. Называть себя "релокантами" – детская попытка избежать ответственности, чем страдает определенная часть российской оппозиции.

С кем мы должны быть? Должны быть с частью российской оппозиции, которая исповедует воинственный принцип – что против режима Путина нужно бороться и прилагать усилия для его свержения. Вроде Гарри Каспарова, Ильи Пономарева и т.п. Также это касается россиян, которые входят в РДК, "Свободы России", Сибирского батальона и т.п,

– сказал Березовец.

Это касается и тех россиян, которые передают деньги на Силы обороны Украины или поддерживают информационные акции. К примеру, Free russia foundation ранее финансировала фабрику антикремлевских троллей. Они давали деньги на ботов, которые размещали комментарии в российских соцсетях. Это – хороший пример подрывной деятельности.

Как относиться к "релокантам"

Как отметил Березовец, многие российские "оппозиционеры" не могут понять – кто они такие: или релоканты, или эмигранты, или борцы с путинским режимом. К этому относятся такие персонажи как Михаил Ходорковский и другие "выехавшие".

Также сейчас, вероятно, продолжается западная спецоперация, чтобы сделать из Юлии Навальной "топ-опозиционера". Этот проект обречен на провал.

В самой России Навальная является малоизвестной. Ее мужа еще кто-то знал, хоть и не так много людей, потому что его имя было под запретом на телевидении. Имеет ли она репутацию оппозиционерки среди россиян? Нет. Может ли она объединить оппозицию за рубежом? Нет. Артикулирует ли она борьбу против войны против Украины? Нет. Неоднократно слушал ее выступления. Она говорит о войне. Но слово "Украина" вообще не звучит. Она употребляет его тихонько, чтобы никто не услышал. Вижу неискренность в ее действиях,

– подчеркнул Березовец.

Огромная ошибка – ставить на антивоенную российскую оппозицию. Вероятно, они хотят делать вид, что борются против Путина, а параллельно зарабатывать на американских грантах.

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